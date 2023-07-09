謝安琪一提李玟即毛管豎：對佢嘅正能量好有印象

歌手謝安琪（Kay）昨晚（8日）參與無國界醫生慈善無聲音樂會，患上氣管敏感的她，聲沙沙兼有幾聲咳，現場獻唱3首歌《離不開》《臨崖勒馬》和《I Have A Dream》，她透露近日心情不好，因為李玟前輩離開了，她認識李玟是在一個籌款活動上，之後在不同場合都有見過，可惜未有合照留念：「佢嘅正能量留有深刻印象，對佢離逝好惋惜和痛心，每一個人喺生活上，大環境下都遇到好多困難，好多唔同因素令生活上有好大壓力和挑戰，每張面孔背後都有自己嘅故事，所以能夠幫到人，就畀多啲鼓勵，希望大家好似今日多啲行動支持，令世界多啲愛。」她表示如果一些傷害到人的事情和說話，就不要做和不要講：「因為有啲說話你覺得好輕微，但承受嘅人係好大力打在身上。」

騷後Kay受訪時稱自拍完劇集《法與情》後，可能太勞累，病了幾次，重感冒和發高燒，現在是最後康復階段，氣管好敏感，服用中藥調理，還有7日藥，希望盡快痊愈，笑言：「就好似生痱滋，唔好掂到就唔痛，我依家唱歌學到唔好郁到敏感位置，練到新招式。」她表示此工作差不多1年前接下，一來覺得好有意義， 二來自己差不多9個多月沒有公開唱歌，特別恨唱，故帶病仍要出席，雖然氣管敏感，但唱起來不感吃力：「覺得聽嘅人會特別感動，好似好用心貢獻自己喉嚨，效果幾好呀！」她覺得疫下不少人遇上聲帶問題，或喉嚨出現狀況。

對於李玟抑鬱症輕生，她大感可惜：「覺得佢好好人，好活潑，好開心，依家講起都毛管豎，好痛心。（你感同身受？）今個活動為天災人禍籌款，想借機會講，唔係大事先至造成傷害，有時言語、脾氣和態度，都會對人造成傷害。」作為歌手都曾經面對過好多難聽的說話和嘴臉，現在已去到一個境界，就是努力做好自己，問心無愧，可以平淡地面對。

她讚老公張繼聰抗壓達到至高境界，尤其演員路漫長，他承受的比自己多：「我唔明佢點做到，佢個人好開心，將情緒排解、消化，再轉化成內功，好犀利，我都係叨佢光，我依家可以好平淡講嘢，全靠張先生過咗啲功力我，係佢影響我。」