【心理測驗】一眼知短處

正所謂「人無完人」，每個人都有自己擅長與不擅長的事情，最重要的是找到自身的優勢及短處，才能更好地揚長避短，向前進發。如果你覺得並不是很了解自己的話，不妨一齊來玩一下這道來自日網Trill的心理測驗題，看看有沒有說中你的心啦。

【問題】

憑直覺，請問你認為圖中的圖案是甚麼？

A.星星和月亮

B.小丑的鼻子和嘴巴

C.鼯鼠

D.球和手套

【結果分析】

A.轉數慢

你並非一個反應快的人，遇到需要當場解決的事情和問題時，會因為緊張而反應不過來，無法及時給予好的答案。但若然可以給你思考的時間，你會想得非常仔細，往往都可以交出好的回答和意見。

B.要面子

個性冷靜且沉着的你，不喜歡讓人看見驚慌失措的自己，所以你會下意識避免任何有機會令自己恐懼，失控的事情，以至於沒有辦法測試自己的勇氣程度。

C.難專心

好動且好奇心重的你總是充滿活力，對你來說，最難的是保持靜止，可能是長時間的等候，亦可能是日復日的生活。一有想法就會付諸實行的你除非有令你感興趣的存在，否則都難以停下來。

D.較直率

耿直的你不善於透過別人的舉動去猜別人的感受，亦聽不懂反話，對方必須用言語清楚表達自己你才會理解，並且亦願意作出改進。如果不想別人誤會自己，建議先與別人說清楚。