美國女星Betta St. John上月23日於英國布賴頓一間護理院因自然原因離世,終年93歲。她10歲起出道,成年後首套電影是與英國男星加利格蘭(Cary Grant)合作的1953年浪漫喜劇《理想夫人》(Dream Wife)。

她亦曾參演兩套泰山電影,包括《新泰山救美》(Tarzan And The Lost Safari)與《泰山擒兇記》(Tarzan The Magnificent)。