泰國F4︱Win攻陷港女　Bright當眾剥衫辣㷫全場

憑主演泰國人氣BL劇《只因我們天生一對》及《流星花園》而於東南亞人氣急升的藝人Bright及Win，昨晚（8日）假亞博舉行《Side By Side Concert Tour In Hong Kong》，全場坐無虛席，歌迷尖叫聲此起彼落。演唱會尾聲時，大批入場觀眾突然衝向台邊，希望近距離與偶像接觸，期間有人連手袋及雜物跌在地上也不顧，場面一度相當混亂。

開場時Bright和Win以黑白Look現身，獻唱《Villan》後向台下打招呼，而整個演唱會二人以流利英語應對，溝通完全冇難度！Bright表示好高興再次見到香港樂迷，Win則指今次演唱會名字有兩個意思，一個是自己與Bright，就算分開發展也會永遠肩並肩互相支持，而第二個意指他們與粉絲的關係，無論時間如何消逝，大家也會連在一起。

演唱會期間兩日大展音樂才華，先是Win彈結他solo，及後Bright彈琴自彈自唱《Lost and Found 》。Win問粉絲有沒有看過他們的電視劇，又表示感恩拍劇令兩人認識，每次唱歌時也會想到自己與Bright合作的情景，之後他又向Bright大聲說：「好掛住你，無論相隔幾耐，情況都一樣。」唱完《One more Chance》後，Win突然幫自己「賣廣告」，叫粉絲上網點擊這首作品，並透露早前曾到坪洲工作，大讚香港無論食物及人情味也很好，叫大家推薦餐廳，指自己很想來港生活，再次搞到全場狂叫。

而Bright在solo環節時，除了用「I Love You too」回應台下粉絲外，又買口乖讚歌迷靚女。穿上黑色皮褸歌衣的他，因要孭結他而當眾「寬衣」，辣㷫全場，他靦腆指「真係好熱」。完場前兩人叫大家給掌聲所有工作人員，又指在香港的時間過得很快，期待日後再來港，並叫攝影師上台，為全場影大合照。最後他們唱《Kan Goo Thai Ver》時，Win突然走到台邊意欲跳落台，粉絲便順勢紛紛離坐衝前，Bright亦於台邊與粉絲握手，全埸陷入瘋狂狀態，期後兩人又不忘向台下派心，更high爆相擁，為演唱會畫上完美句號。