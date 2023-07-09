周國賢咀麥浚龍　答謝十多年前令自己學識談話

歌手麥浚龍（Juno）及周國賢（Endy）昨晚（8日）於亞洲博覽館合體，舉行「覺醒音樂」演唱會。二人全晚以音樂會友，台上很少發言，期間Juno一度戴上眼罩冒眼獻唱，邊唱邊不忘提醒自己要小心身邊的「陷阱」，鑽石型舞台設計中間有個大窿，差錯腳隨時有機會跌落約3米高的台階，故要額外謹慎，他又邊唱邊拿着數碼相機拍台下觀眾反應。

而Endy則全晚表現極high，台上四圍走跳，但唱到《重逢》時則忍不住落淚。Juno又預告將會在紅館開個唱，更當眾邀請Endy屆時做嘉賓，Endy即一口答應，他同時又指自己10月亦計劃再次開騷，辣㷫全場。演唱會尾聲時，Endy「突襲」Juno，趁燈光變黑突然錫對方一啖！

完場後二人孖住受訪，合照時Endy竟先向Juno送花！他們表示今次演唱會很過癮，本來很想加場，但因時間及其他因素未能成事，Endy就指因只得一場騷，更值得回味。對於久未開騷，Juno指自己倘能應付，至於紅館演唱會，他透露暫定下年年尾，事關自己要先執導一部電影，同時更要兼任編劇。Endy則指今次與Juno合作令自己憶起二人十多年前合作拍攝旅遊節目：「嗰次係我人生好重要嘅一個旅程，令一向講嘢唔叻嘅自己終於學識談話，鬼叫佢成個節目都唔講嘢咩！」

至於10月開騷，Endy透露今次會揀選一個較小型的場地演出，希望能與歌迷有更多交流。提到唱《重逢》時落淚，他表示：「冇呀，劇情嚟啫，劇本嘅一部分，我滴咗4滴眼淚囉。」他又透露目前正與周家怡合作，拍攝ViuTV新劇，由於故事角色有很多情緒，加上近期工作忙，所以比較攰。提到早前他於社交平台連出三個黑圖惹來外界猜測及擔心，Endy解釋：「我OK，只係想改版面啫，咁黑、灰、白，係邁向光明嘅意思。我覺得之前來來去去都係嗰啲chok樣，想有啲新嘢啫。」他強調自己情緒方面沒有問題，更笑言貼文一出，即有很多朋友傳訊息問候自己。