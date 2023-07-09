蚊蟲大軍來襲　防蚊妙招你要知

踏入7月，天氣悶熱潮濕，是蚊蟲繁殖的季節。進行戶外活動除了汗流浹背之外，還會招惹蚊蟲叮咬，引致痕癢、紅腫等令人不適的症狀。究竟哪類人士最招惹蚊蟲？大家應該如何防蚊呢？今次就為大家整理了多種防蚊妙招。

甚麼類型人士最惹蚊？

香港有超過70種不同的蚊子，而最新常見的是中華按蚊、多斑按蚊、白紋伊蚊、致倦庫蚊和三帶喙庫蚊等。日本害蟲防除技術研究所的所長白井良和曾在節目上提出，人體溫度與體味都能夠吸引蚊子，因此多汗味、體液重人士、體溫較高人士、腳臭等人都非常惹蚊。而且大家被叮咬後更有機會患上瘧疾、登革熱、日本腦炎等可致命疾病，因此大家做好防蚊措施。

驅蚊小貼士

一般人被叮咬後，數天就可消除紅腫痕癢的症狀，而免疫系統較差人士，如小孩、長者就有機會出現發燒、細菌感染等的嚴重反應。

1. 使用有效驅蚊劑

在戶外活動時，最好選用含有效驅蚊物質『避蚊胺』（DEET）的蚊怕水，透過散發出蚊討厭的氣味來驅趕蚊蟲。濃度達20%以上的蚊怕水可以有效保護大家5個小時以上，不過兒童皮膚較易敏感，因此建議使用濃度10%以下的產品便可。大家可以在衣物上使用，又或者直接塗抹或噴於皮膚上，但有皮膚病、皮膚破損、敏感人士慎用。

2. 以天然物料驅蚊

想要更天然方式去驅蚊，柚子皮、薰衣草、薄荷、丁香以及香茅氣味芳香濃烈，可以自由搭配製作防蚊香包。將所有材料烘乾放置於網紗茶包之中，香味一般可以維持1至2個星期。另外，大家亦可以使用香茅提煉的精油製作天然防蚊膏，先將蜜蠟、橄欖油隔水溶解，等待稍微冷卻時，放入香茅精油攪拌，再放入容器之中等待凝固便可使用，一般可保存約3個月。

3. 流汗後盡快清潔身體

炎熱天氣進行戶外活動，汗如雨下，而本來體味重的人士加上汗水更容易招惹蚊蟲。因為汗液中含有大量蚊蟲喜愛的胺基酸、乳酸和胺類化合物，十分容易成為蚊子的目標。這時就需要盡快抹乾身上的汗水，而運動後就要沖身，換上乾淨沒有體味的衣物。

4. 穿着長袖淺色衫

長時間在戶外，驅蚊膏與驅蚊噴霧都會隨着流汗而失去效用，大家可從衣物方面着手隔絕蚊蟲。有研究表示蚊比較畏懼猛烈光線，因此可選擇穿着淺色的服飾，反射光線防止蚊蟲靠近。而剪裁方面最好穿着材質通風透氣的長袖衫與長褲，避免露出大量皮膚面積，從根源上有效隔絕蚊蟲接觸皮膚的機會。