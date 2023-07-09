為《AAA》揭開序幕　金宣虎金在中又唱又玩冧日迷

韓國頒獎禮《2023 Asia Artist Awards》（AAA）的開幕演唱會「男神」昨晚（8日）在日本橫濱市港未來地區舉行，「五大男神」金在中、金宣虎、黃旼炫、李濬榮與金永大落力演出，男團超新星出身的男星朴健一則擔任主持。

金永大率先出場唱出韓劇《流星》的主題曲《Vincent Blue》，之後他通過「100秒TMI」環節回答多條有趣的問題。李濬榮則大玩講台詞遊戲，在60秒內演繹人氣作品的經典台詞，包括《情書》、《花樣男子》、《繼承者們》及《鬼滅之刃》的台詞。

曾參演多套劇集的黃旼炫通過「2023年旼炫頒獎禮」環節選出他最喜歡的角色，當中包括《還魂》的「徐律」、《Live On》的「高恩澤」、《他們的距離》的「南尚秀」及《無用的謊言》的「金道河」，「徐律」和「金道河」有最多粉絲投票，黃旼炫就選了「金道河」：「在拍攝這部作品時我完全投入了這個角色，所以特別有感情。」

第4個出場的是金宣虎，他大玩二選一遊戲，當要在「滑浪的金宣虎」和「跳舞的金宣虎」中二選一時，他笑說：「我在《海岸村恰恰恰》裏面有滑過浪，但我是不會跳舞的舞痴，所以選滑浪比較好。」

壓軸登場的金在中與樂隊一起演出晒唱功，演繹《Defiance》及《Breaking Dawn》等多首作品，將現場氣氛推向了高峰。