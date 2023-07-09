人氣日台泰杧果大曬冷

香甜多汁的杧果一向受港人歡迎，無論是當水果享用，又或用來整甜品，都是人氣之選。來到夏天，坊間有來自日本、台灣和泰國等地的出品，請來達人為大家介紹和揀選優質的杧果之餘，還有其他精選的時令水果，一於盡情享受甜美夏日喇！

日本 矜貴太陽之子

日本水果一向高質，經精心培育的水果品質有價有市。九龍城高級水果店永富食品公司負責人輝哥指想品嘗頂級完美的杧果，首推日本宮崎杧果，這款杧果標榜一樹一果，紅色外皮相當搶眼。當中只有超過350克、糖度達15度以上，才會被命名為最頂級的太陽之子（太陽のタマゴ），特點是清甜多汁而無渣，可說是杧果界中的極品。輝哥指由於近年日圓兌換率徘徊低位，今年價格較上年回落一點，感覺更抵食。

台灣 品種多多

台灣的杧果品種繁多，最為港人熟悉的愛文杧由現時至9月當造，特點是外皮橙紅、香甜多汁，要留意它是完熟杧果，在外皮看到細微黑點實屬正常，建議買回家後要盡快享用。味道濃郁的夏雪於現時至8月當造，質感軟腍，價錢較愛文杧略高。蜜雪杧是由愛文杧和夏雪混種而成，帶2款杧果的優點，外皮呈粉紅和黃色，果肉有點蜜糖甜味。平常見的杧果大多是黃色外皮，台灣黑香杧果由未熟到熟成過程會維持綠色外皮，以刀削走結實外皮品嘗，肉質富口感而有特別的龍眼香氣。巨型水仙杧，最長可和前臂相若，果肉帶纖維，香甜富口感，最適合和人分享。

一般杧果經採摘後便會以低溫包裝再出口，水果進口商成記欄負責人Sam指台灣溫湯愛文杧會經過溫湯處理，即是將果實放在攝氏50至60度溫水中略為浸泡，減少黑斑形成、味道亦特別甜。由於果皮表面絨毛經溫水浸泡時沖走，果皮經氧化容易釋放果糖，表皮會有些迷你小黑點，代表完熟，是正常現狀。

泰國 杧Best After

選購新鮮或包裝食物，包裝袋上都會標示「此日期前最佳」（Best Before）或「此日期前食用」的提示，不過輝哥指部分泰國杧果，也有標示「最佳日期後食用」（Best After），因為果農採摘時杧果未熟透，需要在「Best After」才能品嘗到最甜美多汁的滋味。好似由現時至9月當造的泰國金水仙杧，散發獨特的水仙花香，肉質細滑、酸甜有致；又或泰國太陽杧，椰香味重，成熟時外皮由黃變紅，兩款均會貼上「最佳日期後食用」，跟足指示，自然能嘗到甜美肉質。