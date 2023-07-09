陳家樂變髮進軍樂壇　打算陪連詩雅開巡唱

藝人陳家樂與泳兒今午（8日）到將軍澳出席慈善活動，家樂改變形象，染了一頭金灰髮，他打趣說：「知道今日同泳兒出席活動，襯番佢啫，哈哈！其實係同髮型師研究後決定試新嘢，我未試過咁，同埋一、兩星期就甩色嘞。（太太連詩雅有乜反應？）佢幾鍾意，其實之前拍過部電影，試過噴類似嘅色上頭，當時佢反應唔錯。」有記者笑問髮色是甚麼顏色時，泳兒即打趣：「咪『出色』囉！」

談到接下來工作，家樂透露將「進軍樂壇」：「會早啲同音樂有關嘅嘢，所以已經決定跟泳兒嘅歌唱老師上堂。」記者即指泳兒變身師姐，她說：「咁我都去學演戲，做佢師妹！」家樂透露其實以往二人有一齊上演技班。問到泳兒覺得家樂歌聲如何，她說：「佢結婚嘅時候都有唱歌，覺得佢情感行先，咁唱歌要有感情嘛。」談到當初參加「新秀」入行，家樂說：「當時係啲同學同以前嘅女朋友幫我報名，佢哋話我唱歌係全校最好聽嘅，我就聽咗佢哋講，不過都多謝佢哋間接令我入到行。」

對於太太早前於社交網發貼文，將返內地開騷，卻誤用「國外」一詞，家樂說：「佢公司已作出處理，我唔再評論嘞。（太太有唔開心？）佢專注準備，落力練歌，我反而希望佢多啲休息，我唔想喺屋企聽佢唱太多。」家樂補充指是太太與同事溝通出現問題，可能有所誤會，而社交平台由其同事代為負責，目前太太唯一可做的，便是專注工作：「除咗內地，嚟緊佢都傾緊去馬來西亞，甚至美加演出，真係好緊張，我希望到時盡量陪住佢出騷，我正積極考慮緊盡量去晒咁多個站，所以先唔想佢喺屋企練歌，希望保持新鮮感。」