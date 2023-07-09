飲飲食食着數多　烤肉火鍋麵包都有

香港人鍾意食火鍋同烤肉，川式日式韓式等等各有捧場客，如果說泰式火鍋加烤肉，大家又試過未呢?今次除介紹泰式火鍋店，仲有新店優惠，還有多間餐飲品牌推出飲食優惠，着數多多！

泰國部落食味

大部分巴絲打對泰菜絕不陌生，但又有幾多人試過富泰國部落特色的火鍋與烤肉呢？早前於銅鑼灣開業，標榜是全港首間Mookata泰豬鍋店「小火山」，以少有的泰式部落風作內裝設計，用上木製桌椅、當地織品及棕樹作裝飾等。食物方面則有經典的泰豬鍋、炸蝦片配冬蔭蛋黃醬、蝶豆花杧果糯米飯等。而所謂的Mookata泰豬鍋指的是結合燒烤與音樂的用餐文化，其烤鍋設計用食用方法亦非常獨特，會以豬油開鑊，肉食不易黏底，而烤肉的肉汁精華會流入湯底之中，令味道更為甘香豐富。推介湯底有小火山牛骨船湯及香茅椰汁雞湯，分別用上牛骨及鮮雞肉配上多款香料調味熬煮而成，故火鍋之先嘗一口湯底以體驗最原始的鮮香滋味。餐廳大廚特別自家製作了4款沾醬來搭配各種烤肉，分別是甜雞沾醬、羅望子沾醬、亞萊蒜沾醬和海鮮沾醬。泰豬鍋以外，餐廳亦有供應多款特色手工小食及特飲，好似人氣的「十八碌冰酒」及 「釘Moo冰酒」；前者十八碌即泰文菠蘿的意思，用上新鮮冰菠蘿、菠蘿汁及酒類打成沙冰。後者的釘Moo即西瓜，以原隻小西瓜，配上冰凍西瓜肉、新鮮西瓜汁及酒類打成沙冰，消暑美味；唔飲酒的也有點選無酒精版本呢！餐廳每晚都會有Busker表演，周末五、六日亦會定期舉行「小火山慶典」，請來嘉賓分享音樂及鼓勵客人上台獻唱等。為慶祝新店開業，即日至7月23日期間的周一至五午市，四人同行、每人惠顧指定金額船麵可獲贈炸蝦片配冬陰蛋黃醬一份；晚市惠顧泰豬鍋燒肉拼盤，則可以HK$2換購泰式豬梅花肉片一份呢！

期間限定夏日祭

食肉獸平時開餐必選放題，事關可以大擦各類肉食，但馬屋集團旗下主打日式火鍋及燒肉放題專門店的牛陣、但馬屋及主打日本產黑毛和牛燒肉的牛太便是少數備受不少嗜肉者大愛的餐廳。於7月12日至8月31日期間，集團旗下3個品牌多間分店均舉行一年一度的「夏日祭典」，推出期間限定的套餐、任食自助吧屋台小食、限家口味雪糕及飲品放題，更引入「千本引」日本特色小遊戲呢！牛陣與但馬屋推出全新酸甜番茄壽喜燒，酸中帶甜的湯底可自由搭配嫩滑和牛或豚肉，好似分別配上精選的套餐「澳洲產特上長期穀飼牛及北海道四元豚」放題套餐及「日本黑毛和牛及北海道夢之大地豚」放題套餐，減膩添鮮！加上可以任食Häagen-Dazs與 Pierre Hermé聯乘最新推出的馬卡龍雪糕系列，相信令老少皆大滿足！喜歡烤肉的特別滋味，就不要錯過牛太夏祭限定推出的「芝士 × 辛辣燒肉」新系列，有牛肋肉、豬頸肉及雞腿肉等，淋上特製辛口燒肉醬汁，辛香惹味；搭配三重芝士（水牛芝士、車打芝士及牛太特製芝士醬）來吃，芝味獨特。此外，餐廳自助吧軟雪糕機亦推出期間限定、使用日本直送原材料的波子汽水口味雪糕，小朋友大愛。

米線送凍飲小食

要數年輕人最喜歡麵食，米線必入三甲，主打米線的米線陣，由即日起推出多個夏日優惠，包括全線分店自由配3餸或以上，送青檸薏米水一杯，而旺角分店更送多個惹味雞翼尖小食添呢！用網上點餐服務，惠顧滿指定金額，米線自由配及/或「鮮」味小食即獲9折優惠，享折扣又有贈飲，優惠Double up！此外，品牌亦推出多款新口味，包括首度推出的「冷麵撈撈」、隨你選「A+B下午茶套餐」，以及全新「鮮」味小食包括蒜香辛辣的「惹味雞翼尖」和愛辣之人必點的「口水汁虎皮尖椒」。

周年慶有Jetso

喜歡食麵包的就不要曾過今年踏入23周年慶的BreadTalk推出的多款期間限定新口味及優惠；由即日起至7月31日推出「期間限定新品」包括小歡鬆 Momoji及火辣小歡鬆 Fire Momoji，軟綿綿的雲呢拿戚風蛋糕夾住秘製蛋黃醬，配上絲絲肉鬆，鹹甜交雜，幾有驚喜！又有全新的黑白配Black Sesame Momoji及花生麻薯配Peanut Momoj，軟綿綿的雲呢拿戚風蛋糕夾住Q彈拉絲的麻薯，配上香氣四溢的黑芝麻或花生，口感非常豐富。另外，品牌更推出23周年3重賞優惠，包括個裝麵包買3送1、個裝蛋糕77折及任何惠顧均可以半價換購瑪德蓮貝殼蛋糕一盒4件。此外，惠顧滿指定金額加HK$5可換購特別版手挽袋一個呢！