馮允謙認有聯絡欣宜：佢休息緊

歌手馮允謙（Jay）今晚（9日）擔任「維港水上音樂會」表演嘉賓，獻唱多首Hit歌。Jay在35度高溫下身穿秋冬裝現身，他自稱大汗又怕熱，笑言考慮唱歌時要脫衣，問他是否全部脫掉，他說：「唔得，我唔係行呢種路線，而且我冇嘢睇，希望將來可以練到弗啲。」他稱今次是首度在水上舞台演出，感覺特別，又指喜歡做戶外騷，並慶幸自己不易暈船浪，故在水上舞台演出完全沒問題：「今次我會唱我嘅新歌《尋找隱世巨聲》，係一首好勵志嘅歌，希望可以鼓勵到《全民造星V》嘅參賽者。」

另外，問到有否關心同公司的好友鄭宜欣？Jay指對方康復中：「聽公司講佢嘅狀態愈來愈好，希望佢可以盡快出嚟唱歌畀大家聽。佢依家休息緊，佢準備好就會出番嚟。」講到李思林透露妹妹李玟離世前仍掛心患抑鬱症的欣宜，問他是否知情？他表示沒有聽過，又謂大家應多關注抑鬱症患者：「我都試過，有時工作壓力大，好容易抑鬱，要搵方法去紓緩，例如聽歌或者睇騷都有幫助，所以無論幾攰都好，我都會唱好啲歌，亦好樂意同粉絲合照，我覺得好難得成為歌手，可以宣揚愛與快樂。（自己有冇壓力？）有，之前經歷過一、兩年時間冇工作，所以依家咁忙，就算好唔夠瞇，我都好想做好音樂，可以做到一份自己鍾意嘅工作會好好珍惜。」