港姐2023︱4位被FOUL參賽者揭盅　18位佳麗月中飛越南

今屆一眾候港姐佳麗，於無綫節目《2023香港小姐競選 終極面試》終極篇接受評審團嚴格考核，繼上周淘汰4名佳麗後，今集繼續進行篩選大行動，經過口才、化妝、行Catwalk等挑戰後，最終由總考官陸浩明公布名單，高依聤、鄭思怡、王藝淳及趙穎琪被Foul，餘下18位佳麗則成功晉級，分別是梁倩淇、姜依寧、陳曉彤、王怡然、王敏慈、賀怡雯、莊子璇、梁晶晶、黃泳嘉、鄧凱文、潘明璇、郭珮文、胡睿涵、陳怡名、周婷、吳詠婷、陳霈錤及毛志琛，將於本月13日隨團出發越南外景拍攝。

節目開始的口才挑戰中，部分佳麗回答得有紋有路，但王怡然、王敏慈卻廣東話唔純正，講得相當吃力，郭珮文更被專業評判批評「個樣Smart唔代表講得好好，金髮(郭珮文)嗰個，我預計佢會講得好，點知係唔知佢講緊乜。」之後由林盛斌(Bob)及馮盈盈傳授說話技巧，Bob建議佳麗要刪除多餘形容詞，並播出郭珮文的片段，又著鄧凱文刪減多餘姿體動作。

席間要求黃泳嘉講出最唔想合作的主持人，她便回答是Bob，但及後愈講愈驚，還激動得爆喊，並表示:「我細個唔係怕醜嘅人，但喺香港過得唔好，之後去咗加拿大，參選港姐嘅Training太冷酷，令我覺得要更加努力同有自信。」