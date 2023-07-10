吳若希收「暗示」　爆獵女狂徒勾搭人妻

藝人吳若希在娛樂圈打滾多年，她直認有太多誘惑，雖然已當了人妻7年，但大爆仍有不少意圖不軌的男人打她主意！為了一對心肝寶貝，她自問夠定力，一句就KO對方，絕不背負偷食的罪名。

吳若希早年奉子成婚，現與圈外從商的老公何兆鴻（Alex）育有一子一女，幸福美滿。今年是她與老公結婚的第7年，問到可擔心7年之癢？她直認身在娛樂圈誘惑多：「喺我呢面嚟講實在太多誘惑，成日都遇到。」她自揭有男士明知其人妻身份，仍會有意無意地向她「兜搭」，有人甚至明目張膽講到出口，她笑說：「如果冇，真係好大鑊，我會開始懷疑自己！有嘅，你會知道咩一回事，有啲直頭講埋出聲添！（你畀乜反應？）我會笑住話：『你當我老公死㗎？』」

為子女絕不出軌

她指有心人會在言語上作暗示：「係試探咁囉！（你覺得佢哋抱咩心態？）真係唔知，我諗每個人出發點都唔同，大部分都抱住試一試嘅想法。因為我覺得會做呢個動作嘅人，可能係認識報章雜誌、電視上嗰個吳若希，佢一定唔係好了解我，唔係識咗好耐。因為私底下認識我嘅，會知我係一個咩人囉！」一對子女在她心目中排在第一位，她絕不容許有任何事影響到小朋友，她說：「唔好嘅嘢我會撇除咗佢，希望我嘅小朋友喺好嘅環境、好嘅榜樣下成長，希望佢哋做個善良嘅人。」

被指重登星夢娛樂「一姐」的她，剛推出的新歌《三人之境》是一首以她朋友做第三者的真實告白作藍本，她坦言如果能夠衝擊到其婚姻，相信也離不開是有第三者出現。以往她與老公私下經常試探對方，她說：「如果早幾年我先生出軌嘅話，我會話：『一定唔會同你離婚，原因係你有咩事要掹喉，呢個決定要交畀我，你想命仔長少少，就睇你呢段時間點對我。』」又指一段健康的關係，根本不會有第三者出現。

婚姻保鮮靠散步

目前她對自己的忠貞還是有信心，對老公亦同樣信任，她讚老公是認真工作的人，但取笑對方已成「招牌」，很多人都認得他是「吳若希老公」：「所以我唔擔心，喺街上面啲人會幫我監督住佢，所以我係好安心嘅。」談到結婚7年，互相了解得相當透徹，在婚姻保鮮方面，她不得不稱讚老公：「佢係好鍾意拍拖嘅人，成日食完飯，最鍾意丟低兩個小朋友，同我落街散步，一路行一路傾偈，我哋講啲嘢好無聊。」她自問不及對方浪漫，因為自己是實際型：「我係生活為先，佢係理想為先，暫時嚟講我哋為咗頭家都舒服嘅。」

工作方面，她剛為無綫新劇《死有對証》開工拍攝，劇中她與備受力捧的阮浩棕談情說愛，她即笑說：「我喺娛樂圈成日都好擔心，因為實在太多誘惑，喺新劇就對住佢呢個靚仔，如果成日要拍住呢啲小鮮肉做嘢，自己會唔會心動呢？好彩我喺劇入面嘅感情線唔係好浪漫，可能監製都驚我思想上出軌，所以唔畀啲重感情戲份我去做，掂一掂就叫Cut！」

場地：Studio Meta