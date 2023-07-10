【是日通勝】

農曆五月廿三

癸卯年 己未月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、入學

忌：遠行、除服、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、23、42

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：長命工夫長命做，勿為了工作而賠上健康。

金牛座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

雙子座：運氣好到不得了，可於職場競爭中佔先機。

巨蟹座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

獅子座：運勢差，平日僥倖過關的事，可能出問題。

處女座：害人之心不可有，否則幸運之神會離棄你。

天秤座：面對感情事不夠理智，試把眼光放遠一點。

天蠍座：保持樂觀可帶來好運氣，勿再愁眉苦臉了。

人馬座：生活總有不如意的時候，就當是一場鍛煉。

山羊座：擇偶勿只看外表，品行差的人要避之則吉！

水瓶座：事業運強，宜專注工作，不要為私事分心。

雙魚座：工作表現佳，有能力不妨助同事一臂之力。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）豬 人緣差

鼠：凡事不要固執，應多聽取長輩的意見。

牛：貴人助力強，事業上有機會一展所長。

虎：運勢低迷，有小人來犯，易招惹是非。

兔：有財來財去之象，謹記便宜莫貪的道理。

龍：單身者可向心儀者表白，成功機率高。

蛇：身邊多小人，交友要小心，以免吃虧。

馬：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

羊：得力助手現身，事業發展有望取得突破！

猴：行動力強，做事有始有終，易贏得信任。

雞：心態正面，面對一切麻煩也能平心靜氣。

狗：有伴侶者宜加強溝通，避免矛盾升級。

豬：是日沖煞，人際關係下滑，信心受挫。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

成也蕭何 敗也蕭何

這是大家熟悉的諺語，相信主人翁韓信於當年一定料不到，那個成就他的人之後竟會害死自己。有時候人生過程好似一部電影，令人領悟出世事無常，倒不如醉酒逍遙、抽身而去才是保全之道，奇怪的是大部分人都是「識講唔識做或不去做」或「識學唔識用或不去用」。

人生命運不可能一帆風順，起伏跌撞也不可能不發生，所以我們經常聽到有人說要趨吉避凶，那甚麼時候行好運？甚麼時候行衰運？如能掌握到箇中玄機，自然能心想事成。

舉例，當自己踏入一個不順境年運時，看看身邊有甚麼人有運便借用來協助自己，假如身邊人也同時行衰運而你仍繼續重用對方，後果自負，這是我最近看到的實例，不是有錢便可改變。無奈有些人因在運時已有了一種習慣，當運程逆轉，選擇自我麻醉，不去接受面對。

記得多年前有位頂級歌手，在事業最高峰時突然宣布封咪，後來我們留意到其身體在往後幾年接連遇上事故，生命幾乎失去，但10年後，他再出山，還開了演唱會，當然年紀大了，狀態已不及當年勇，但仍有尾運。我們都知每人除了年運，還有所謂大運，有些人是5年好5年衰，有些人是10年或更長，當然可從八字批算得知，我相信那位歌手是得到高人指導。好多人自以為是，其實甚麼都不是。蒼天無過，只有人錯。