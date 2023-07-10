廣咩︱周嘉洛識得「滾」　靠蠱惑招致勝勁得戚

廣東話我們經常都會用到，雖然會講，但大家又是否會寫呢？東網全新節目《廣咩》，為大家介紹廣東話正字，更邀請了美貌與智慧並重的星級主持關楓馨講解！而且每集都會請來挑戰嘉賓，今集就找來了周嘉洛，問他「滾水」的正字是如何寫，來看看他是否能成為本節目第一個答對的嘉賓吧！

Q：以下哪個字詞是「滾水」的正字？

A.涫水 B.汯水 C.蔉水 D.磙水

周嘉洛：「應該是A，因為我只認識選項A的 『官』字；要麼就是D，因為以前燒烤的時候，是用石頭搭起一個爐！」周嘉洛相當蠱惑，竟然選了兩個答案，想答錯也難吧？

關楓馨：「廣東話口語中説的『滾水』，它的正字是『涫水』，在戰國時期《楚辭‧哀時命》曾提及『愁修夜而宛轉兮，氣涫沸其若波。』意思是説心情起伏不定，就好像水在沸騰翻滾，而東漢時期的《說文解字》中提及，『涫，沸也。』代表沸騰的水。」關楓馨也有說，她在小時候也曾試過被滾水燙傷，所以直到現在,手腕處也有一道疤痕，所以大家使用滾水的時候，一定要小心。

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