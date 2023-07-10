娛圈單打︱索女水着益街坊　有肉身材勝人乾

TVB索女陳瀅晒水着益街坊，係咪諗起都流口水？她日前偕好友何雁詩過大海玩轉水上樂園，事後逐日出Po，大晒二人全黑水着Look，本來好鬼誘人，殊不知晒晒吓就出事。一張坐在泳池邊的水着相，將陳瀅的肥美象腿同凸腩暴露無遺，遭網民大彈「炒晒車」。

都話今時今日的網民把口唔收，索女益街坊仲要挑三揀四，甚至話比起一孩之母嘅何雁詩，陳瀅身材更加似生過，認真抵死。之不過咁，時下審美觀，瘦即是美，個個女星瘦過隻鶴，以20吋螞蟻腰、不足100磅的牙籤身形為傲，諗落都幾病態。

難得陳瀅反其道而行，堅持有肉地唔減肥，實行另類美，亦係自信心嘅表現。何況伊人出名樣貌標致，笑容甜美，個性爽朗，即使身形有少少瑕疵，亦是瑕不掩瑜。更重要是，她本身是富二代，既有學歷又有家底，堪稱皇帝女，唔憂嫁。

講開又講，陳瀅自從主演話題作《美麗戰場》收穫好收視之後，從此成為TVB愛將，萬千寵愛在一身。儘管演技受到批評，仍無阻伊人當時得令，其主演的全新犯罪劇集《攻心證室》更迎來好消息，入選紐約電影節的正式選片，揚威國際。

事業順風順水，感情生活同樣多姿多采。她入行後緋聞頻傳，最矚目要數同賭王之子何猷亨傳出拍拖，接着又被方力申力追。但論最似層層，首推《痞子殿下》好拍檔周嘉洛，二人不時打情罵俏，瀰漫一片粉紅色泡泡，而且此劇非常旺桃花，同劇的JW又被指同朱敏瀚撻着。原班人馬剛拍完續集，戲外感情線隨時比戲內更精彩。