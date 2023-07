MIRROR人氣王姜濤下月將在亞博舉行Solo演唱會,距離開騷得番3個星期,姜濤宣布正式閉關,全情投入演唱會的排練工作,繼日前他忙碌灌錄12胎新歌後,他最新在社交網上載多張照片,有去旅行的看海照,又有教堂參觀,也有工作的花絮照,他寫道:「Bye IG,see you in the concert」,隊友Edan也留言為他打氣,粉絲like爆他,大讚他貼心:「好孩子有交帶」,有網友指明白他用心,也認同閉關是很好的決定,希望他專心做好演唱會,有「姜糖」則說:「專注的男人,特別吸引哦,姜Man!」