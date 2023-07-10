惠僑英文中學　全方位培育有為青年

【營業資訊】惠僑英文中學屹立石硤尾區逾半世紀，一直靈活運用豐富的資源，為學生提供全面、優質、適切的學習環境，通過多元化的學與教活動，讓學生在愉快的校園環境中健康成長，成為「毅勇忠勤」兼備、富責任感的有為青年。

推動STEM教育 培養變通能力

優秀人才應具備靈活變通的能力，惠僑透過推動STEM教育，培養學生的創意思維和解難能力，使他們能夠展現自信和領導才能，提升競爭力，以應對變化快速的世界。學校特別設立STEM Lab，讓學生進行機械人編程、電子遊戲創作、3D打印丶微電腦編程應用等軟件學習活動；又成立STEM學會，為學生提供人型機械人及機械臂等編程課程教學。在軟硬件的配合下，學生有豐富的機會發揮潛能，實踐所學。

學校支持及鼓勵學生參加相關的比賽，比賽成績斐然。單在最近一年，惠僑學生已在「國際青少年創科奧林匹克大賽」、「全港校際模擬飛行挑戰賽」、「深水埗區中小學機械人設計比賽」等大型比賽中分別取得三甲及優異獎項，這正是肯定了惠僑學生的創意潛能。

制服團隊訓練 培養自律精神與愛國情操

惠僑希望藉着團隊訓練，培養學生成為自律守規、自信盡責的優秀青年。所有中一學生均需參與制服團隊，按興趣選擇加入童軍及深資童軍、香港交通安全隊、聖約翰救傷隊或香港少年領袖團。學校通過形形色色的活動，如步操訓練、升旗訓練、野外定向、急救課程等，培養學生的自律和服務精神。各個團隊亦經常參與區內服務，例如在盂蘭節派米活動中照顧長者；又於社區活動中設置攤位遊戲，協助宣揚社區精神。惠僑學生憑著優秀的表現，獲得了不少政府部門及區內服務機構的讚揚，實現惠僑培養有為青年的辦學抱負。

義工服務顯關懷 惠澤社群獻愛心

積極回饋社區是惠僑其中一個辦學宗旨，惠僑學生每年都會參與各類義工服務，例如探訪老人中心、智障中心等，為弱勢人士獻上關懷和溫暖，從中培養同理心，實踐「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的服務精神。惠僑義工隊更多次遠赴南韓、柬埔寨、泰國、馬來西亞等國家，認識當地的文化與風俗習慣，盡顯關懷世界的精神。

世界學堂開眼界 遊歷四方增見聞

惠僑自2000年起已推行「世界學堂」計劃，期望每位同學在學期間最少有一次海外考察的機會，從中了解中外文化、孕育大同心理、拓展世界視野。多年來，惠僑師生足迹早已遍及英國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等國家。「世界學堂」計劃亦讓師生足迹踏遍神州大地，到訪內地各大城市，以了解國家的發展。今年學校更參加了「萬名青年到惠州」的大型考察活動，參與同學可藉此機會全面認識惠州的歷史及發展，增加對惠州、大灣區以至祖國的認識，培養國民身份的認同感。

五十多年寒暑過去，惠僑在深水埗區屹立如昔，與時並進，致力為莘莘學子締造一個良好的讀書環境，一個充滿關愛的和諧校園。秉承「全人教育，多元發展」的教學理念、“Not only a school, but also a family with love”的辦學願景，惠僑將會繼續發揮直資學校的優勢，春風化雨，為社會培育未來的棟樑。

學校資料：

地址：九龍深水埗石硤尾偉智街17號

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk

網址：www.wkc.edu.hk