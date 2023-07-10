「感受澳門樂無限路展」大型節日盛事舉行

【特約報道】世界各地的旅遊業復甦，臨近香港的澳門自然成為了大家熱門旅遊之地！由澳門特別行政區政府旅遊局舉辦的「感受澳門樂無限路展」日前在奧海城圓滿舉行，活動以互動遊戲、打卡點與精彩表演向大家展示「澳門旅遊+」的多樣精彩特色。活動推薦澳門的最新遊玩景點與多款特色美食，讓一家大小體驗澳門旅遊樂趣。

路展精彩活動花絮

當天可謂星光熠熠，首先主持開幕式的澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華女士，與澳門六大綜合度假休閒酒店代表、旅行社負責人、網紅及傳媒等一眾嘉賓出席開幕典禮。其後，鄭裕玲和應智越（細貓）向大家分享澳門熱門打卡點、人氣美食與刺激新鮮玩意，而一眾人氣偶像包括Chantel姚焯菲、Phoebus吳啟洋則以勁歌熱舞將現場熱烈的氣氛進一步推高！

6大綜合度假休閒酒店表演

除了由澳門6大綜合度假休閒酒店呈獻的精彩舞台表演，同場更設有獎問答遊戲，有機會獲得免費住宿、餐飲購物代金券及最新玩樂景點門票。另外，不能錯過KOL澳門美食分享會與澳葡菜烹飪示範，美食分享會邀請了港澳兩地的KOL分享他們的美食心得，烹飪示範則是由著名澳葡菜廚師John Rocha為大家演繹特色菜的精髓。現場有多個特色布置展區展示「澳門旅遊+」魅力，包括旅遊+美食、旅遊+藝術、旅遊+體育、旅遊+會展、旅遊+科技、旅遊+教育等，令人目不暇給。