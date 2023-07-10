福建中學第71屆畢業典禮

【營業資訊】觀塘福建中學於6月24日（星期六）舉行「第71屆畢業典禮」，邀請到香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬教授擔任主禮嘉賓。香港立法會議員及香港工會聯合會會長吳秋北先生、香港福建商會教育基金主席兼福建中學及福建中學附屬學校校監黃周娟娟女士、香港福建商會教育基金榮譽主席林廣兆先生、香港福建商會教育基金榮譽主席林銘森先生、香港福建商會教育基金榮譽主席丁良輝先生、香港福建商會教育基金副主席兼福建中學(小西灣)校監顏金煒先生，香港福建商會教育基金副主席姚加環先生、香港福建商會教育基金副主席林智彬先生、香港福建同鄉會副會長謝燕川女士、福建中學校友會會長何國銳先生、福建中學高齡教工聯誼會主席施文鵬先生、福建中學學生家長教師聯誼會主席陳嘉慧女士、福建中學(小西灣)盧曼華校長、福建中學附屬學校徐區懿華校長，一眾社會各界人士、友好團體、畢業生家長、高齡退休教工、校友及學生家長等也應邀出席是次活動，場面非常熱鬧。

黃周娟娟校監致歡迎辭時，肯定學校強化校園關愛文化，創建及完善學習社群，更致力展示學生成就及才華，培養學生的歸屬感及自豪感，引導學生掌握自主學習的方法，培養學生正面的價值觀。黃校監祝願各位畢業生在各個領域繼續發展潛能，開拓出自己的光明道路。主禮嘉賓李焯芬教授致辭時，讚賞福建中學擁有優良的教學傳統及辦學特色，鼓勵學生不忘老師的教育之恩，多與老師、同學們保持聯繫。吳宏基校長作校務報告時，總結學校過去一年在各項學術及體藝公開比賽中取得了卓越成績，並鼓勵畢業生繼續秉承福中「勤奮拼搏」精神，堅守母校「求真擇善」的校訓，將「福中情」一代一代永續傳承下去。最後，祝願畢業生在未來人生的旅途中搏盡無悔、發光發亮，成為國家、社會的棟樑之才。

典禮上，李焯芬教授主持頒發畢業生的畢業證書，由吳秋北議員、黃周娟娟校監、林廣兆先生、林銘森先生、丁良輝先生、顏金煒校監、姚嘉環先生和林智彬先生分別主持頒發各項獎項。香港福建同鄉會副會長謝燕川女士主持頒發香港福建同鄉會獎勵本校優秀畢業生獎學金。校友會會長何國銳先生及學生家長教師聯誼會主席陳嘉慧女士分別向畢業生致送禮金。畢業生代表莊藝俊同學致謝辭，並由其他畢業生代表向學校致送紀念品。最後，黃周娟娟校監向主禮嘉賓致送公益金鳴謝狀，感謝主禮嘉賓以學校紀念品的製作費用，捐贈予公益金。

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