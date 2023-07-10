新一集上演咀戲！俊昊受訪讚Yoon A夠專業又笑得靚

韓團2PM成員俊昊與少女時代成員Yoon A合演的JTBC劇集《歡迎來到王之國》正在熱播，不少觀眾大讚他們很合襯，更傳出2人在拍攝此劇前已經開始交往，但雙方事務所指否認拍拖傳聞。

俊昊日前錄影的新聞節目《Newsroom》昨晚（9日）播出，談到劇集深受觀眾歡迎，問他可有感受到《歡》劇的人氣？他說：「我努力保持冷靜，聽到很多人說『好有趣』、『迷上了』，令我感受到大家的支持。」而他在劇中飾演平時沒有笑容的酒店本部長「具元」，但他在拍攝現場卻經常笑：「每拍完一幕，現場的歡笑聲便停不下來，我投入『具元』的角色去拍攝，但一喊『Cut』，便因為太有趣而忍不住笑。」

談到與Yoon A同樣是歌手出身，之前更曾在舞台上合作演出，問他與Yoon A是否特別合拍？他說：「我之前也很好奇和Yoon A拍劇會怎樣，在正式開拍後，確實有一種自在的感覺，過去的活動的確有很大幫助，今次是我們第一次以演員身份見面，看到了彼此專業的一面。」他又大讚Yoon A的笑容很有魅力，能夠融化『具元』的心。

而《歡》劇播出第8集，講到俊昊與Yoon A終於開始拍拖，上演在雨中咀嘴一幕，帶挈收視升至12.317%，比第7集升1.71%，創開播以來新高。