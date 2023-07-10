期間限定酒餚配　各具滋味

香港人一向識飲識食，本地除集合全世界菜系的餐廳，在品嘗食物時還可和不同類型的美酒拼配，提升用餐體驗，除了葡萄酒，近日有餐廳以威士忌配日菜，又或以香檳配清爽的菜餚，同樣令人有全新的味覺享受。

威士忌拼日菜

富不同風味的威士忌，風味獨特。The Glenlivet於7月28日至8月12日逢星期五和六在天后Wako Sake Labo推出沉浸式體驗的12道菜套餐。用餐的沉浸式體驗室會打造成獨特的The Sample Room，讓客人如置身蘇格蘭酒廠。餐廳會選品牌陳18、21及25年威士忌來配慢煮鮟鱇魚肝、汁燒鰻魚、炙燒鯛魚壽司和炙燒明太子茶漬飯等菜式。甜品環節引入聲音威士忌品鑑體驗，客人戴眼罩後品嘗美酒和朱古力，再聽2種不同類型音樂，讓感官體驗更加細膩。

檸檬配香檳

在夏天品嘗清新富幼滑泡沫的香檳，清爽消暑。香檳品牌Krug近日推出全球的「Krug x Lemon」活動，邀請本地8位品牌名廚大使和8位品牌愛好者廚師，於現時至8月19日，在師傅們工作的餐廳提供以檸檬做主角的創作菜式。如Ando主廚Agustin Ferrando Balbi以新鮮北海道扇貝配酢橘、日式奶醬、青蘋果及鹽昆布，MONO創辧人典主廚Ricardo Chaneton以牛油蝦他他配手指檸檬油醋醬，Whey主廚Barry Quek以牡丹蝦和藍鰭吞拿魚配檸檬調味，至於 Zest by Konishi行政總廚小西以長崎梭子魚配檸檬柚子胡椒油醋醬享用。客人邊品嘗加入檸檬調味的菜式，再配指定的陳年香檳或粉紅香檳，夠晒Fresh。