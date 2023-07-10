擬建李玟紀念碑　瘋傳老公搵律師推翻亡妻遺囑

天后李玟（CoCo）本月5日離世，消息突然令全城震驚，粉絲心情仍未能平伏，CoCo更一早已立下遺囑，將所有留畀最痛愛嘅媽媽，而其離世前的情感狀況亦被多番揣測，另至今解剖仍未完成，仍未得知CoCo真正死因。

不過今日（10日）台媒忽然傳出消息，瘋傳李玟富商老公Bruce最近要搵律師幫手推翻李玟嘅遺囑，認為李玟嘅遺囑有可能係假嘅，未知是否有想繼承李玟遺產之意。對此，李玟二姊李思林回應：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧。」

李思林續透露希望可以幫妹妹李玟做最後少少嘅事情，希望可以為李玟建立紀念碑，等歌迷有地方可以緬懷：「不知道會否考慮立一個紀念碑，讓以後所有旅客到台灣旅遊時，都能夠想起這位笑容燦爛、極具感染力的一代巨星。」同時佢透露已去信詢問香港有關部門，至於台灣部分，佢就希望經過籌劃及粉絲們嘅連署呼召，加速事成，過去亦有唔少案例，望文化部替名人偉人立紀念碑，或由家屬提供李玫具有紀念意義嘅演出服裝、照片等收藏，打造一個紀念場地：「希望能夠靠大家的力量，一起把李玫的緬懷紀念碑立起來。」