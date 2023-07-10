粉絲控訴被性騷擾！＆TEAM事務所為保安摸胸爭議道歉

韓國天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所日本分公司打造的日本男子組合&TEAM去年12月出道，組合最近在韓國宣傳新歌《FIREWORK》，前日（8日）舉行簽名會與韓迷見面，活動後不少粉絲在社交網控訴女保安因懷疑他們將有錄音功能的電子手錶藏在內衣裏，在搜身時觸摸粉絲的胸部，令他們深受被性騷擾，人權受到侵害。

HYBE事務所昨晚（9日）透過官方社交平台發表聲明，為有關保安搜身惹起的爭議向粉絲致歉，並解釋指為免有粉絲公開在簽名會上的對話錄音而令藝人陷入困境，所以嚴禁粉絲攜帶有錄音功能的電子產品，雖然他們已特別安排女保安負責搜身，但仍令愉快喜悅心情參加活動的粉絲感到不快，今後他們進行保安檢查時會改用無接觸的方式，讓粉絲可以在舒服和愉快的氣氛下與偶像見面。

不過仍有大批粉絲批評HYBE事務所的道歉欠缺誠意：「因為檢查內衣的行為而惹起爭議，所以就要引入金屬探測器，這是應有的道歉態度嗎？」、「因為是同性別，所以就覺得沒關係嗎？」、「竟然將非法和犯罪行為用不便和不快來表達」、「雖然錄影不是犯法，但性騷擾卻是犯罪行為，他們卻沒有為這個行為道歉」。