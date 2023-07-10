靈敢侶情：活到老學到老

年初，外地朋友來港，帶他們去位於大嶼山的一個主題樂園，大開眼界。

大開眼界四字，用在一個知名度高的樂園上，好像有點奇怪，但在我的學習世界裏，就有過之而無不及。我喜歡透過觀察日常生活、提出問題的方式去學習，例如在報道讀到犯人被通緝的新聞，我會問：警方明明有疑犯的彩色人像照，為何公開發布時要調成黑白？從而，我會去讀犯罪心理學的文章。又，為何中式廚師在分麵糰時，都用手撕而不像西式廚師般用秤？然後，我學會了一些中式煮食歷史、中式分麵糰時有揪、挖、拉、切、剁五個方法。

說回主題樂園，我又學了甚麼？是管理學。

大家都知道，香港新一代的教育水平都比上幾代高，很多工種已沒人願意做，但這個樂園，竟然「叫得郁」年輕人去洗廁所，而且不是一個，我去了洗手間三次，三次都是不同的年輕人在洗！還有，樂園裏每個職員在面對客人時，清一色友善、快樂、耐心，讓我感到真的有如置身童話世界中，一個又一個小精靈開開心心跟我揮手說「歡迎你！」

到底這種向心力、對工作的熱誠，是怎樣培訓出來？是高薪嗎？是獎勵嗎？在安頓朋友休息之後，我馬上去買由樂園管理層撰寫的電子書，然後又看他們的訪問視頻，一直讀一直看，我都有「原來如此！」「原來是這樣！」的感覺，實在太有用！

學到老活到老，其實可以從日常生活去觀察然後自學，所以，當別人說一件事時，我不會聽完不查證，因為不想自己變成只懂道聽塗說、思想不夠廣闊的人。如果你在街上遇到我，分分鐘我早已在觀察你，然後在你身上學會了很多日常接觸不到的知識，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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