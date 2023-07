由美國男星Patrick Wilson首次自導自演的系列第5集《兒凶:血色大門》(Insidious: The Red Door),北美開畫周末累積大收3,265萬美元(約2億5,467萬港元)成為票房冠軍,上映第2周的美國男星夏里遜福(Harrison Ford)電影《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)則收2,650萬美元(約2億670萬港元)被打落亞軍。