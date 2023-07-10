本日日本：住激新酒店　盡歎富士山美景

富士山大部分時間因積雪而封山，只會於每年7月至9月上旬開放，今年4條登山路線現已全面開通，加上是日本恢復正常通關後首次開山，吸引大批世界各地的登山友前來攻頂兼看日出。想充分感受富士山的美，登山前後不妨入住可眺望山景的宿泊設施。新鮮滾熱辣剛在7月開幕、位於山梨縣富士河口湖町的AWAUMI富士河口湖Resort就是其一，提供別墅及豪華露營住宿，加上貼心的配套及設施，絕對是親近富士山的好地方！

--------------------

別墅帳篷 各適其適

佔地7,500平方米、坐落於富士山與河口湖之間的AWAUMI富士河口湖Resort，絕佳的地理位置讓你輕鬆觀賞山景。內有16棟宿泊設施，分為4種房型，分別是較奢華的套房別墅和可帶同愛寵入住的狗狗別墅，以及為喜歡體驗露營人士而設的小木屋和圓頂帳篷。兩款別墅面積超過70平方米，備有冷暖氣，一年四季入住都很舒適，同時設有飯廳及廚房，可以自己下廚。至於直徑7米的大型圓頂帳篷可容納6人，是一家大細入住的最佳選擇，小木屋的設計則具開放感，讓住客更貼近充滿綠意的環境。全部房型都設有天然溫泉及桑拿，任何時間都可放鬆身心。晚餐提供燒烤美食，選用大量來自山梨縣的新鮮食材，例如甲州葡萄酒牛排、烤富士櫻豬肉、普羅旺斯雜燴、新鮮蔬菜沙律等，你也可自帶食材來BBQ。戶外設有舒適座位及火爐，晚上別有一番氣氛。這裏亦設有富士五湖地區少見的泳池，夏天可盡情戲水、享受陽光。房價（包早晚餐）每晚每位¥31,450起（約HK$1,730）。

--------------------

山麓別墅 歎溫泉桑拿

今年4月於山梨縣南都留郡開業的THE SENSE FUJI，內有15棟依富士山山麓而建的獨立別墅，全都可以欣賞到無遮無擋的絕妙山景。分為露台別墅、套房別墅及桑拿別墅3種房型，每間面積21至43平方米不等，均配備使用天然溫泉水的室內浴池及大露台。當中又以桑拿別墅最為特別，毗鄰高爾夫球場富士Lakeside Country俱樂部的第13洞位置，享有優美景色之餘，更設有戶外獨立桑拿房及浴缸，你可一試日本流行的「Totonoi」體驗（即焗完桑拿接着浸凍水然後休息，如此步驟重複3次 ），帶來別樹一幟的浸泡感受。酒店同時設有一棟溫泉及桑拿設施，特別以岩洞為靈感設計，內裏有一個遠眺富士山全景的溫泉池，以及新式的Löyly桑拿房。用餐方面，嚴選當地新鮮食材，有燒烤或火鍋供選擇，有時還會加入著名餐廳監修的菜式。酒店注重私隱，入住、退房、用餐都可在房內完成。房價（兩人一房，包早晚餐）每晚¥95,000起（約HK$5,225）。

--------------------

1日1組 純私人空間

如果你想擁有完全私人空間，同樣在山梨縣富士河口湖區有剛於6月新開業的別墅酒店abrAsus house Fuji，相信會是你杯茶。距離東京約90分鐘車程，以全棟式出租，一日只供一組客人入住。屋內設有兩間客房，一間可住2人，另一間可住4人，每間房都可看到富士山景色。最大特色是其標榜藝術感的浴室，備有一個普通浴缸和一個凍水風呂，浴缸邊緣設有LED燈，加上天花板安裝了防水Disco Ball，在強勁燈光及音樂下浸浴，不妨邊浸邊飲番杯酒！透過浴室的窗也可看到富士山，並打造了一個閣樓，可以躺着看星空。此外還有與日本桑拿設備生產商Totonoe Oyakata合作建造的桑拿房，採用芬蘭老字號品牌Harvia的桑拿爐，享用桑拿後，可在大型花園裏休息，亦可與小朋友或狗狗玩耍。晚餐跟六本木Hills與西麻布名店「豚組」合作，已完成大部分烹調步驟，住客只需作最後的燒烤或燻製工序就可以享用。房價（兩位入住，包早晚餐）每晚每位¥83,500起（約HK$4,593）。

--------------------

登富士山貼士

高達3,776米、作為日本最高峰的富士山，一共有4條主要登山路線，分別是吉田線（來回距離約14km）、須走線（來回距離約13km）、御殿場線（來回距離約19km）及富士宮線（來回距離約8.6km）。日本人喜愛把每座山的高度分成十段（十合目），4條登山路線都由五合目開始起步， 當中最熱門及最容易攀登的路線首推於山梨縣富士山北側出發的吉田線，沿途有不少山小屋及救護站，訪客大多會分兩段攀登，首日登山至八合目後，在山小屋住宿一晚，凌晨再出發登頂觀賞「御來光」。