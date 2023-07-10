陳奕迅下月飛北美巡唱　踏三藩市經典舞台為華人創歷史

「歌神」陳奕迅 (Eason)於香港跟數百歌迷聚會，讓香港歌迷率先提早為他慶祝生日，下星期他將前往台北小巨蛋舉行7場演唱會，8月底則會到北美巡迴6站，更非常威水成為首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。

據知是次Eason到北美巡唱，將帶着140人大隊，於8月底以1個月時間，在紐約、洛杉磯、三藩市、芝加哥、溫哥華以及多倫多6大城市不同的萬人體育館舉行演唱會，並把最大的Video Wall 飄洋過海帶到美加，希望可以為美加觀眾帶來跟香港一樣原汁原味之演出體驗 。

Eason直言是次美加演唱會的場地，有一些大場館是第一次到訪，所以心情既緊張也非常之興奮：「其實世界各地要容納到Fear and Dreams嘅舞台，係一啲都唔簡單，好幸運今次北美站我可以去到唔同嘅大體育館，每站Video Wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，務求帶畀各站觀眾原汁原味嘅Fear and Dreams，真係要大大聲同北美講，各位觀眾今次一定同以前有唔同新體驗，到時見！哈哈。」據知美加演唱會，內部認購反應熱烈，6站巡演將在北美時間7月14日，於6個城市同步開票，票務信息將在主辦官方平台公布。

香港歌迷聚會上，不少歌迷向Eason表示會飛台北觀看他的演出，令他十分驚訝，歌迷詢問Eason美加之外，是否還有其他站？Eason笑言：「有傳聞係話囉，傳聞由佢傳吓先啦，總有近近哋嘅地方，個度實會做，點會唔做？不過大家唔好信傳聞消息，等留意官方公告，唔好亂信非官方單位代購門票，否則容易受騙。」歌迷聽到有「近近地」地方，即報以開心歡呼聲。

7月27日是其牛一，但Eason提早砌4個蛋糕，兩款是他最喜愛的味道，另外一個是他最喜愛的網球扑扑蛋糕，又一個是由各種他喜愛的燒味砌成的中式叉燒油雞燒鵝髀葱油飯蛋糕，開心得用手機不停拍照，吹蠟燭許願後，他更第一時間把燒鵝脾拉出來即食。至於生日願望，他笑謂：「講出來就唔靈啦，但其實人愈大他自認追求愈少，最希望都是身體健康，同之後巡迴演出順順利利，如果可以再貪心，老土啲就希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

歌迷送上不少禮物，例如有為他於加拿大的ALBERTA（艾伯塔）種49棵樹，慶祝他 49歲生日，又有來自世界各地歌迷拍影片祝福，祝願他每日可以開開心心做自己喜歡的事，叮囑他毋須擔心太多，歌迷會永遠做其後盾。

每位入場歌迷將各自寫的信統統放進大型利是封中送給Eason，Eason就捐進大利是封裏面抽出歌迷信來讀出，場面非常搞笑有趣。歌迷聚會進行了近4小時，不單與歌迷玩遊戲，又吹水又合照，令歌迷開心到飛起。

臨結束活動時，他跟歌迷表示：「大家畀我嘅信，我會返去慢慢睇。今日真係非常之咁開心，我會開心好耐，因為好耐好耐冇咁近距離見大家，好耐冇同咁多人吹水，我會將呢個開心帶去台北，今日攞晒你哋啲力量，到時你哋發覺陳奕迅喺台北唱得幾好喎，你哋就知道，係你有份畀力量我！本來就去台北，心情都好緊張，依家冇咁緊張啦....多謝大家。」

此外，好友葛民輝也有前來參加其生日會，並且現場為香港歌迷做開箱，第一次展示由他幫忙設計的Fear and Dreams 演唱會重量級紀念特集BOX SET，葛民輝表示BOX SET 將作限量出售，重約7kg，每個BOX SET都帶有NFC功能玻璃證書，絕不能翻版，而除了書中200多頁Fear and Dreams演唱會的台前幕後花絮照片外，還可以用手機放上盒上，直接連線再觀看其餘數百張未印製出來的照片，極具紀念價值。又謂BOX SET 亦附有一對手套，開廂時先行戴上用特別質料打造的手套，感覺如開珠寶箱一樣，以極具儀式感觀看珍貴照片。