港姐2023︱「金髮蔡思貝」 唔再遲到　「火辣學霸」望重拾腹肌

《2023香港小姐競選》17位候選港姐今日（10日）於尖沙咀某酒店首度正式見傳媒，佳麗中有不少廣東話麻麻，包括（4）王怡然、（8）姜依宁、（14）陳怡名 、（17）王敏慈，似乎要加緊練習，而並逐個行Catwalk自我介紹，（10）陳霈錤（Hera）、（6）胡睿涵（Hanna）及（11）周婷（Jennifer）卻出現蝦碌，後者於抽號碼牌時表現緊張，拿住11號號碼牌的她卻說成12號，之後又把24號講成24號，最後才作出糾正，前兩者則走路時拗一拗腳。

熱門佳麗「火辣學霸」 （9）潘明璇（Michelle）與「金髮蔡思貝」（16）郭珮文（Juliana）面試時同樣因胸湧身材成為焦點，不過，Julianna今日卻被大會提供的服裝「封胸」，她說：「服裝係大會精心設計，今日係騷腰。」講到身材成為焦點，可覺得是優勢？她說：「都開心，成為焦點都冇乜所謂，可能係優勢，但係亦都可能因為咁，會顯得大隻少少，有少少麻煩。」對於穿泳裝騷身材可覺得問優勢，她指在外國也經常穿，並不覺得穿泳裝很特別講到「終極面試」時，被導師陳嘉容直斥經常遲到，成為佳麗中的「遲到王」，她說：「係有遲到，依傢已經有改善，會早半個鐘頭到，唔會再遲到。」

經常在社交網分享運動日常的Michelle身材弗爆，但她自爆近期因經常食Pizza令到腹肌消失，但對於到越南拍攝外景要穿泳裝仍然興奮，會努力重拾腹肌。講到熱門佳麗賀怡雯退選可覺得少了勁敵？兩人皆指與她是朋友，會尊重她的決定，Michelle指當日已經知道她退選但並不知道原因。講到賀怡雯因壓力大退選，兩人皆指雖然也受壓，但暫時也頂得住壓力。

（12）梁晶晶（Nicole）於記者會表現得緊張，期間口震震兼腳震，不過她受訪時卻否認，指因為場地太凍所致。而心口滿布紅點有的她，透露因去年打針的後遺症後：「一直反覆，已經搽咗遮瑕膏同好多類固醇，但愈搽愈薄，好想搵個好嘅醫生醫好佢，但仲係有紅色一撻撻，我都唔想。（全身都有？）又唔係，淨係心口。（影響泳裝環節？）冇辦法，惟有搽多啲遮睱，或者食藥同再睇醫生。」

至於在終極面試節目上，（2）黃泳嘉透露小時候因為不開心才移民加拿大，加上難抵訓練壓力而爆喊，她對此表示：「好多方面原因，畀好多壓力自己（以前咩事唔開心要離港？）同朋友吵架、考試嗰啲。（參選港姐會唔會難承受壓力？）我都唔知點解會喺節目上喊，但大個咗就冇咁易喊。（有信心完成比賽？）我諗我最大得著係參選港姐，一定要好多自信，嚟到呢度已經好開心，我覺得應該得嘅！」

「嫩版蔡依林」莊子璇先拔頭籌

而網上投票選出的「一見鍾意佳麗」，第一名是（15）「嫩版蔡依林」莊子璇，指先拔頭籌信心一定會增加，但亦會加重壓力，擔心自己做得不好，兩者是雙刃劍，問到她是否與女團COLLAR的阿Day認識，她坦言對方是中學同學，以前也有出來玩。問到為甚麼不參加女團？她則「擦鞋」說：「自己細個淨係睇TVB ，好少睇其他其他台，直到見到阿Day先知道有《全民造星》。」如果一早知道可會參加女團？她說：「都要考慮吓，女團唔係咁熟悉，唱歌跳舞唔係強項，自己強項係打機。」

今年港姐有多位高學歷碩士佳麗，包括「鍾嘉欣師妹」（13）陳曉彤（Cindy），音樂系畢業的她有想過再讀博士，但也想試試發展自己事業，才藝表演會表演彈鋼琴。她指雖然沒見過大學師姐鍾嘉欣，鍾嘉欣他只也見過鍾嘉欣，但也很喜歡她，會視對方為學習對象。

周婷受訪時否認緊張：「我係好興奮，但我唔知點解講錯。（廣東話麻麻，有冇練習？）都有每日練，同朋友、食飯、搭車都有講。（怕唔怕到時唔明司儀問題？）我聽得明，但因為發音難，所以講就有少少難。」

而Hera則表示現場地氈凹凸不平，以致走唔時企唔穩，任教小學的她，被問到可會叫學生家長投票？她說：「我冇刻意咁做，唔知學生知唔知，因為我已經辭咗職。（有碩士學歷，擔唔擔心到時冇名次又冇工作好可惜？）其實名次唔重要，視乎過程學到好多新嘢，係一種成長（教書好悶？）唔係，教書都好有意義同挑戰。」

不會有後補佳麗

無綫高層樂易玲對於大熱佳麗賀怡雯宣布退選，表示對方於訓練期間感壓力，雖然曾鼓勵她，亦與其母親通電話，寄望賀怡雯能夠面對壓力：「佢唔係臨時通知，係錄影訓練時講嘅，見佢開始跌Watt，行唔到落去，又唔想連累團隊，同埋佢都缺席過幾堂訓練，覺得好辛苦。」

而節目統籌經理何小慧則表示不會有後補佳麗頂替賀怡雯，大隊將於日內出發越南外景，但暫未定可會再淘汰，問到今年賽制及表演嘉賓，何小慧指尚未決定。