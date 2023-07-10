Mercedes-Benz G 500 Final Edition限量特別版

慶祝G-Class 30歲生日，廠方推出限量1,500輛的G 500 Final Edition限量特別版，並提供3種車色選擇，圖中的是全新的MANUFAKTUR Olive Magno綠。

早在1993年平治(Mercedes-Benz) 首款配備8汽缸引擎的G-Class 500 GE V8登場，30年後的今日，廠方推出限量1,500輛的G 500 Final Edition限量特別版，慶祝G-Class 30歲生日。

搭載421hp 4.0L V8雙渦輪增壓引擎的G 500 Final Edition，車身顏色選擇有3種，包括：全新的MANUFAKTUR Olive Magno綠、 MANUFAKTUR Opalith White Magno白及Obsidian Black金屬黑，各顏色限量500輛。

為凸顯其特別版的獨特性，車外車內不難找到「Final Edition」字樣配飾及MANUFAKTUR專屬「G」字浮雕標誌。像「Final Edition」字樣便出現在側鏡下方的保護條、後備輪胎罩蓋上、發光門檻裝飾以至近車頂的乘客握把上。而MANUFAKTUR專屬「G」字浮雕標誌不僅可見於車門把手和車匙，更通過設在側鏡底的投影裝置，於靜車時連同「STRONGER THAN TIME」字樣一併投射到路道面上。

車廂更專屬配備全新雙色MANUFAKTUR 全皮革套件，其中尾箱到車頂及門板上調節坐姿面板等，均採用Nappa皮革配襯。此外，20吋AMG輕合金輪圈、Superior Line連Burmester®環繞音響系統、Active Multicontour Seat Package Plus及「STRONGER THAN TIME」字樣防塵車冚，均屬特別版的標準配置。