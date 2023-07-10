施匡翹殺入書展　擺脫清純挑戰性感大露背

歌手施匡翹（Zaina）將首次踩入書展推出《Ztory》大碟以及散文相集，其中散文相集中，她以8大造型示人，從純真可愛到性感嫵媚，而散文集內容更是由她親自撰寫，將由孩童時期與音樂的緣分，到參加校內歌唱比賽，再出道成為歌手的心路歷程統統記下來，與粉絲們分享。

今次推出大碟《Ztory》，拍攝了兩款不同的封面，她直言：「兩款封面希望可以帶畀大家唔同感覺。」其中一款以半遮臉的拍攝方法，只露出眼睛為主，讓人有一種神秘的感覺；至於第二款則紮雙髻，以可愛調皮的造型示人。

除了大碟外，Zaina亦同時推出散文相集，相集中記錄了其8款不同造型，有性感大露背裝、公主裝，到黑白神秘Look等等，每一款都總能讓人目不暇給。而散文相集中的文字內容均由Zaina親自填寫，由其孩童時期，到小學階段，再到追夢出道成為歌手。

她透露還在讀書的時期就被星探發掘，開始了兼職拍廣告的生涯。到第一次與師姐蔣嘉瑩（Vivian）合唱《假如真的再有約會》新版本後，公司馬上安排她推出真正的第一首個人單曲《初心》：「身邊嘅朋友都係由呢個時候先知道我真係成為歌手。」

出道成為歌手4年間，Zaina集合了從錄音室錄歌的體驗、從不同監製、導演、資深的前輩和幕後製作人員等身上學習的6大寶貴意見在散文相集中記載，希望讓讀者們都有所得益。她更在文中分享到一段自己很喜歡的話：「真正嘅幸福往往來自於更少，但係更專注同更投入，因為咁先係幸福嘅關鍵。世界有佢嘅計劃，但你都有自己嘅計劃，記得要保持好自己嘅節奏。」