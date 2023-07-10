乘風2023︱蔡少芬聯手陳嘉樺殺入決賽　唱慢歌圓願

內地真人騷「浪姐」第四季《乘風2023》在本週播出的第五次公演中，蔡少芬（Ada）聯手陳嘉樺（Ella）、張嘉倪、瞿穎和龔琳娜獻唱歌曲《我要你好好的》，最終Ada成功爭取總決賽「乘風之夜」入場券，離成團更進一步！

Ada在節目中挑戰了多首唱跳歌曲，但是跳舞對她來說仍然「壓力山大」，她笑言：「（排練第四次公演時）我天天做噩夢，昨晚行雷閃電，我都在想『是不是想劈我？幹嘛這麼大聲？』我真的覺得好難，但是我今天又成功了，謝謝大家。」而在第五次公演舞台中，Ada終於一嘗心願，以溫情感人慢歌《我要你好好的》上陣，她在練習時更獲金曲歌后A-Lin大讚脫胎換骨！不過「港普女王」並非浪得虛名，不時把歌詞中的「取暖」唸成「取卵」，逗得姐姐們哈哈大笑。

適逢練習當日正是Ella生日，Ada和龔琳娜特別為她籌備神秘生日派對，身為總策劃的Ada不但在社交軟件開設多個「生日群組」，號召一眾隊員扮鬼扮馬為對方慶生，更聯絡Ella老公和兒子送上錄音祝福，非常有心！

而今日（10日）Ada在社交平分享了第五次公演的幕後花絮，原來她的三位仔女趁著暑假特地探班，細仔化身「友誼先生」為一眾姐姐送上愛的抱抱！下班後的Ada也由「姐姐」回歸「媽媽」身份，急不及待與家人共聚天倫，囝囝更連續送上七個香吻，祝賀媽媽成功進入總決賽，難怪人們總說兒子是「前世情人」！