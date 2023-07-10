譚俊彥期待見港姐真身　胡定欣操Fit身形會粉絲

《2023年香港小姐競選》大隊即將出發越南拍攝外景，當中亦有一個特備晚會，屆時視帝、視后譚俊彥及胡定欣親身到場表演。現時正放假中的譚俊彥完成劇集《新聞女王》後，終於有時間享受家庭樂。他的小朋友正放暑假，所以不時帶他們出外遊玩，更於社交網發放與仔女的合照，齊齊開心晒V。

問會否帶埋小朋友到越南，順道一家去旅行時，Shaun接受東網獨家訪問時坦言：「越南就唔會帶佢哋去嘞！其實一般嚟講我做嘢都唔會帶埋佢哋一齊。（你自己有冇去過？）幾年前都去過一次啲Fans Party，嗰邊啲粉絲好熱情㗎，有好多仲要喺好遠過嚟搵我，仲試過送佢哋親手畫嘅話畀我！」Shaun指今次晚宴中自己要表演唱歌，好開心可以去到不同地方做商演，問他有否見過或留意佳麗新聞時，他說：「我都有睇過啲新聞，不過本人就真係未見過，其實今次都係我第一次參加《香港小姐》活動，所以都好期待今次嘅旅程。」

至於定欣近日都不停做運動，操fit自己，保持最佳狀態。定欣接受訪問時謂：「今次係我第一次去越南，自己一直都好想去呢個地方，因為嗰邊啲Fans一路都好支持我哋，支持TVB嘅劇集，到呢一刻佢哋都好緊貼我哋嘅行蹤，依家疫情過去，我哋可以去嗰邊同佢哋見面，都好開心嘅！」