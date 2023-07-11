【是日通勝】

農曆五月廿四

癸卯年 己未月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：醞釀、安葬、成服

忌：交易、栽種、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、12、22

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：享天時地利人和，感情生活可望如魚得水。

金牛座：財運不佳，謹記貪字得個貧，要懂得知足。

雙子座：對另一半多點包容，保證對方會更加愛你。

巨蟹座：具備親和力，別人願意親近，可帶來好運。

獅子座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

處女座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

天秤座：快把負面想法拋諸腦後，謹記希望在明天！

天蠍座：感情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

人馬座：該出手就別猶疑，機會是留給有勇氣的人。

山羊座：宜給伴侶多點自主空間，過多約束冇好處。

水瓶座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

雙魚座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破僵局。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，心煩意亂，工作不在狀態。

牛：心情低落，精神不集中，做事易撞板。

虎：貴人運強，多向長輩請教，受益匪淺。

兔：情緒不穩，應變力差，易與人爆衝突。

龍：頭腦精明，分析力強，工作表現易服眾。

蛇：為人細心，肯聽意見，能獲客戶信任。

馬：求財應抱持順其自然心態，不宜執着。

羊：神采飛揚，生活稱心，工作如魚得水。

猴：運勢平穩，做事有耐心，可創造佳績。

雞：待人接物不宜太計較，以免惹人厭煩。

狗：事業發展傳來好消息，信心士氣大增。

豬：處變不驚，遇上複雜問題仍無畏無懼。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

氣色的分別

氣色是一門十分之難學的相術，可以說是難學難精，非常之深奧。氣色者可以分開而言，亦可以合而論之。

氣是十分抽象，每一種有生命的物體都有氣，包括動物和植物，尤其風水上所講究之生氣，所以，若沒有了氣，即表示死了，其中的生與死之間，關鍵是有沒有氣，簡單的觀察，可以到街市海鮮檔看看活的魚和死的魚之分別。

色便是顏色，除非是色盲，否則必然可以看見顏色，可以分辨到紅、黃、藍、白、黑……當然，在人面上的顏色是比較淺一些，通常都不會十分明顯，否則，太深色的話便如戲劇中之大花臉了。

一般而言，好的顏色是紅、黃、紫，欠佳的顏色是灰、黑、赤、白、青。不過，同樣是紅、黃、紫之顏色，若沒有氣的話，便是死色，往往帶點暗啞、灰濛濛、沒有光澤。至於好的顏色若有氣的話，會顯得有光澤、明亮。坊間亦有云，春季以青為主、夏季以紅為主、秋季以白為主、冬季以黑為主，四季土以黃為主，不論任何顏色都要有氣為上。若無氣的話，就算其色是月令旺季，也是只有壞處，而無吉應也。