港姐進化︱「火辣學霸」潘明璇削尖Pizza面　敗兵變熱門

應屆17位候選港姐昨日（10日）首見傳媒，但陣前先有「翻版王祖賢」賀怡雯退選，再有讀者爆料指「火辣學霸」潘明璇疑似整容，4年前的Pizza闊面削尖變靚！而「嫩版蔡依林」莊子璇未出發拍外景，已先贏得「一見鍾意佳麗」獎項。

《2023香港小姐競選》佳麗經過3輪面試淘汰後，17位候選港姐昨日於尖沙咀一間酒店首度正式會見傳媒，並公布網上投票選出的「一見鍾意佳麗」，冠軍由莊子璇奪得，其次是郭珮文與王敏慈。經過連日秘密練兵後，她們將於本周四飛越南拍外景，決賽定於8月27日在將軍澳電視城舉行。

有讀者爆料指由前港姐冠軍雷莊𠒇提名的潘明璇（Michelle）疑似整容，樣貌明顯跟4年前參選《2019國際中華小姐競選》時有很大分別，除了雙眼變大更有神外，愛吃薄餅的她由4年前又圓又闊的「Pizza面」，進化如食剩一塊的Pizza「尖尖面」，扁鼻亦變得高挺。「女大十八變」後，她由當年選華姐的「包尾三甲」搖身一變成為今屆港姐的熱門佳麗，競逐后冠。不時在社交網騷弗爆身材的Michelle昨日受訪時自爆近期經常食Pizza，以致腹肌消失，希望在越南拍外景前努力Keep Fit，重拾腹肌。

Juliana封胸騷腰

「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）面試時憑「胸」湧身材成為焦點，昨日卻被大會「封胸」，她說：「服裝係大會精心設計，今日係騷腰。」她坦言身材成為焦點是優勢，但亦會顯得比較大隻。對於集訓時被陳嘉容直斥是「遲到王」，她直認遲到，但已經改過，現時會早半小時到場，並承諾不會再犯。談到賀怡雯因壓力大退選，她與潘明璇皆表示雖然亦有壓力，但暫時頂得住。

先拔頭籌得獎的莊子璇坦言信心增加，但亦覺得是雙刃劍，會添壓力。原來她與女團COLLAR成員Day是中學同學，以前有相約去玩。問到為何不參加女團？她即「擦鞋」說：「細個淨係睇TVB，好少睇其他台，直到見到Day先知有《全民造星》。」

王敏慈「粵」講愈勇

多位佳麗行Catwalk自我介紹時發生蝦碌，陳霈錤與胡睿涵先後拗一拗幾乎跌倒；梁晶晶表現緊張，口又震腳又震；王怡然、姜依宁、陳怡名與王敏慈的廣東話皆麻麻，王敏慈說：「自己聽得明，但係講得唔係好標準，最緊要係夠膽講。」身為KOL的王怡然表示參賽後仍會繼續經營網上頻道「帶貨」，但坦言沒有太多時間拍片。在節目《2023香港小姐競選終極面試》被林盛斌「搞喊」的黃泳嘉坦言難抵訓練壓力，但有信心完成比賽。