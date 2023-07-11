娛圈單打︱爆紅之後冇劇開 一閃即逝衰大牌

憑《延禧攻略》爆紅的內地女星吳謹言，理應炙手可熱，事業更上層樓，但事實恰好相反，其後雖有《皓鑭傳》、《尚食》等劇集面世，但反應不如預期，聲勢大不如前，甚至長達27個月冇劇開。由形勢大好變成一閃即逝，孰令致之？

嗱，本欄不嬲強調，投身職場，識做人好過識寫字，娛樂圈尤甚。吳謹言之所以忽然星沉影寂，皆因人不如其名，唔識得謹言慎行，耍大牌之故。話說她自《延》劇走紅後恃寵生驕，做訪問不合作，對人又不禮貌，終於遭官媒封殺。雖然經紀公司火速道歉，但為時已晚，甚至還驚動廣電總局，傳出局方提醒要「慎用」吳謹言，兩部戲因此易角。

據聞吳謹言不停認錯後，封殺令暫告一段落，但藝人最重要食住個勢，一旦個勢冇咗，追落後真是談何容易。何況內地娛樂圈競爭激烈，個個女星都是國色天香，演技在線，正是多你一個唔多、少你一個唔少。

所以話啫，未到阿姐級，千萬不要以為自己係阿姐。畢竟一剎那光輝不代表永恒，做明星更是食四方飯，一旦失去觀眾緣，連老闆都得罪，幾好戲都係嘥氣。

撇除耍大牌醜聞，吳謹言在芸芸內地女星之中，都算頗有特色，起碼不是「一號眼」、「二號鼻」的整容樣。她身形纖瘦，個子嬌小，一雙眼睛尤有靈氣，的確十分適合演古裝，加上自幼學習芭蕾舞，10歲考入北京舞蹈學院附屬中學，17歲加入中央芭蕾舞團工作，其後考入北京電影學院表演系，算是硬底子演員。主演《延》劇還是新人，可能心理上未有大紅準備，以致爆紅後待人接物出現偏差。