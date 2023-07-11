唔敢攞走對方「老婆」　Jer為吳林峰落下男兒淚

男團MIRROR成員Jer（柳應廷）昨晚（10日）於會展完成一連四場演唱會的尾場演出，全場座無虛席，好兄弟魏浚笙（Jeffery）更特意前來捧場，未開騷已全場尖叫。每晚都有的台上換衫環節時，Jer笑說：「Jeffery你上嚟啦，一齊除衫騷肌，等我扮吓你啲雜誌甫士先！」粉絲隨即起哄。

Jer昨晚先後邀得樂團「雷同二友」、「The Hertz」及吳林峰擔任表演嘉賓，而與吳林峰訴說兄弟情時，Jer忍不住數度哽咽，甚至感動落淚。他坦言二人都由Busking「起家」，由無人認識到今天站台於演唱會獻唱：「當年我喺銅鑼灣街邊，發現點解個肥仔唱歌咁好聽？後來我DM同佢傾偈，大家又會喺Studio打機。」吳林峰甚至將自己第一支結他拿上台，當眾送給Jer做禮物：「呢支結他以前唔想畀人掂，當我迷失想放棄 ，望住佢就會諗以前捱得過，依家一定冇問題，佢等同我老婆！」Jer即回道：「我唔敢攞走你老婆呀！」

Jer全晚不再留力瞓身演唱，演唱會尾段時他不忘向台下送飛吻，直言粉絲的支持是自己的動力，又罕有地多謝家人，讓他義無反顧地去追夢，原來四場騷Jer父母、家姐及哥哥都有現身支持，他更搞笑地大聲說：「我終於得咗喇！」期後又叫攝影師上台幫手與歌迷影大合照，再感性地說：「經歷咗5年後，我大個仔喇，唱到80歲好唔好？遲啲入場再同你哋見面！」多次encore後，觀眾依然不願離開，Jer又上台再唱，最後以許廷鏗的《請擁抱自己》，為首個個人演唱會劃上完美句號。

事後受訪時，Jer坦言由《全民造星》開始，自己一直想於大型演出場地唱歌給歌迷聽：「好似開派對咁叫晒佢哋嚟，今次每場入得七千幾觀眾，但好彩有直播，海外觀眾都睇到。（畀幾分自己？）80分啦，20分扣咗唔係好穩定，今日把聲真係有少少攰，始終係首次開騷嘛。」他表示整個騷的構思都由自己策劃：「一直有歌單儲起自己手機內，今次攞咗20%出嚟咋，人生流流長，之後仲有好多機會畀大家聽。（演唱會唔係全部自己嘅歌，係咪有啲可惜？）最緊要主題貫穿晒所有歌曲，當然嚟緊我會繼續出新歌，最好係成個騷都係自己嘅歌。（Anson Lo 23號開騷，畀咩貼士佢？）中間場次要留吓力，如果唔係好攰，不過都明白上台就會腎上腺颷升，多啲同粉絲互動，就會唔記得攰喇。（今次所有嘉賓自己邀請？）係，尤其林宥嘉好好，佢紅館騷完咗我就問佢，去到馬來西亞演出再問多佢一次，佢真係為咗我專程飛嚟香港，又提點我哋後輩好多嘢。」

至於吳林峰送贈的結他，Jer坦言：「梗係唔要啦，最多同佢食多幾餐飯。（你頭先眼濕濕喎。）感動嘅，因為由寂寂無名喺海邊唱歌，到依家有咁多熱情嘅觀眾，我有抹眼淚，但監製叫我冷靜啲，仲有好多歌未唱，要對得住畀錢入場嘅觀眾。（聽日想做啲乜？）打邊爐食餐好嘅。」