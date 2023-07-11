胡鴻鈞開騷搵炎明熹合唱　大讚對方女大十八變

胡鴻鈞（Hubert）在巡迴演唱會的廣州站尾場上宣布加盟Sony Music (大中華地區)唱片公司，唱片公司的大中華區CEO陳國威，以及Hubert的經理人公司高層樂易玲小姐上台祝賀，現場特別獻唱新歌《Give Me A Chance》。

在廣州巡唱演唱會上，偕表演嘉賓炎明熹（Gigi）合唱《愛是帶種缺陷的美》，他大讚Gigi：「果然女大十八變，知道佢過去要一邊應付考試，一邊面對工作，所以我一直都覺得佢好厲害！無見一排，人再長高咗，冇諗過佢健談咗咁多，哈哈！台上台下都主動跟我傾偈，我覺得係個好好嘅改變。」Hubert又以難忘形容整個内地巡演旅程：「由疫情開始，嗰段時間要面對好多不受控嘅環境因素，自己身體有時會出現狀況，對我嚟講都係次好好嘅經歷同學習！當然，仲有每一站歌迷嘅支持同埋對我嘅愛，都為呢次巡演添色彩！」

談及加盟新唱片公司的第一首歌《Give Me A Chance》，他謂：「係我入行以嚟，第一首國語作品，還記得嗰時去北京，夜晚一下飛機夜就要去到錄音棚錄音，嗰時我仲怕自己狀態唔夠好，好在最後順利完成。」又賣口乖大讚新唱片公司擁有完善及豐富的資源和團隊，有信心在圑隊的扶持及支持下，其音樂事業可更上一層樓。