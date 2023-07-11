2023第二期消費券推廣　DFI零售集團旗下品牌推多項優惠

【特約報道】第二期消費券將於7月16日派發，DFI零售集團為迎接新一輪消費券來臨，旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven繼續推出各項優惠。

惠康

購物現金券買HK$1,000送HK$50

由2023年7月16日至18日，於惠康、Market Place、3hreesixty 或 Oliver's The Delicatessen購買HK$1,000購物現金券，即送一張HK$50購物現金券，贈送的HK$50現金券有效期至2023年8月20日，並不設最低消費要求。此外，為慶祝惠康78周年，是次推出的購物現金券為周年限量版，特別聯乘本地知名插畫家Jonathan Jay Lee，推出兩款展現地道香港情懷的購物現金券，選取具香港代表性的建築物及交通工具作背景，以大膽線條和鮮艷色彩，描繪香港的人和地，凸顯香港獨特的人情味及地道文化，亦代表惠康一直服務香港，陪伴「你」、「我」一齊成長，呈現市民的生活百態。

萬寧

使用五大指定平台可享高達HK$538即時扣減優惠

由2023年7月16日至31日，於萬寧分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿HK$998，即時扣減HK$148；於7月16日至9月15日期間於萬寧分店購物滿HK$298，即時扣減HK$28，購物滿HK$398，即時扣減HK$48，購物滿HK$698，即時扣減HK$98。同時，於萬寧官網網店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe購物滿HK$808，亦可即時扣減HK$98；於萬寧官網購物滿HK$808，並選擇店取服務，更即時扣減HK$118；顧客合共可享高達HK$538即時扣減優惠。

7-Eleven

「7仔買住賞」購買現金券買HK$300額外送HK$30

由2023年7月16日至9月12日，於全港7-Eleven分店購買HK$300現金券（一套10張HK$30現金券），即額外送多一張HK$30現金券。另外，7-Eleven推出限時雪糕優惠，由2023年7月14日至18日，顧客可以優惠價購買指定雪糕產品，包括HK$80/4盒各款MOVENPICK雪糕/雪葩100毫升、HK$68／5件樂天涼快沙冰 / "爽"冰凍甜點杯 / 雪見大福雪米糍 / 宮田雪糕筒 / 固力果巨型甜筒，讓顧客歎住迎接夏天。