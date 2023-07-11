少年誤用寒背帶致氣喘胸痛

有位父親見14歲兒子有寒背問題，於是趁暑假，帶兒子多到戶外做運動，並且讓他使用肩背矯正帶改善姿勢，原意是好，可是使用過程中的不當，使得兒子背痛之餘， 更有心口痛和氣喘，需要求醫治理。

愛兒心切，父親陪同兒子來看脊醫。當檢查少年的脊椎，觸診他背部，發現大熱天時卻穿着厚厚內衣，細問才知道是佩戴了肩背矯正帶，俗稱寒背帶。父親表示，兒子有嚴重寒背，於是上網購買這款矯正帶，希望幫助他調整姿勢。

詳細檢查前，請少年除下寒背，已見他的背部和心口位置有少量瘀退，相信是寒背帶扎得過緊所致。原來他亦自覺坐姿和站姿不好看，於是決定整天佩戴，即使跑步、踩單車也穿上。

雖然父親認為兒子寒背厲害，但檢查中發現問題不是很大，反而是頭部有前傾情況；父親自豪的說，兒子自律性高，讀書從來不用他擔心，可是卻因長期低頭溫習，使頸椎弧度變直，而且前頸肌肉過弱，上斜方肌肉過緊，令肩膊經常提起，姿勢的確不好看。

由於長時間佩戴扎得繃緊的寒背帶做運動，導致背部肌肉拉傷，令胸椎出現關節功能性問題，胸口肋骨位置有輕微發炎，因此胸椎活動能力減低，間接令他有背痛、心口痛和氣喘。治療上，以超聲波幫助減低發炎，再以人手矯正繃緊的胸椎，他回家亦以冰敷背部肌肉，不適徵狀已經消除。

寒背成因主要是肌肉不平衡，背肌過弱，胸肌過緊引致，雖然佩戴寒背帶能夠使姿勢即時好看，但就間接鼓勵過弱的肌肉不需用力，就可以保持姿勢，故此，一旦不佩戴，肌肉就變得無力。建議使用寒背帶只可間中佩戴，或每天短時間穿上，切勿整天使用，想改善寒背，最重要是經常提醒自己保持良好姿勢，多做適當的伸展。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

中國香港柔道總會黑帶四段/ 註冊A級柔道教練