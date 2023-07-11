男神多費神︱Edan畀蚊咬腫眼變單眼皮「韓仔」

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）喺社交網晒相，留言：「唉，哭咗！尋晚臨瞓前已經發現咗有隻『蚊大哥』想陪我瞓覺，可能驚我太孤單了吧，由於小弟係唔敢打蚊的(係啦我好廢)，所以只能嘗試用『打開房門邀請佢出去之術』，結果話畀我知我道行未夠高，應該要再修行多幾年先得。瞓嘅時候都Feel到手同腳痕痕地，當時心入面只係諗住『咬還咬千祈唔好咬我隻眼』，希望用念力可以傳遞到呢個訊息畀『蚊大哥』，但可能我唔夠誠心，導致溝通上出現咗誤會，依家睇嚟，佢應該以為我求佢咬我隻眼！所以尋晚瞓瞓下已經Feel到隻眼腫咗，心入面已經想問候吓『蚊大哥』嘅親朋戚友，最後我選擇咗用『我行返出廳引你出房然後立刻衝返入房閂房門之術』，終於保得住我另一隻眼，成個過程我都冇動過殺念（其實有一下，係唔夠膽），希望大家都可以向我學習，抱住慈悲為懷嘅心腸去面對所有事情，阿彌陀佛！」

睇返啲相Edan隻右眼腫到變咗單眼皮，佢仲話曾經出咗去搵蚊怕水但搵唔到：「又諗過嗌醒阿媽問蚊怕水喺邊，但覺得太『岸兜』」，所以就放棄咗，結果依家搞成咁，最慘係一起身就被阿妹恥笑，霸氣盡失，認真可憐呀！

Edan嘅《膠戰》戰友黃正宜（阿正）就留咗一堆哈哈笑emoji笑佢，Edan就留言：「依家隻眼同你好似」，阿正就回覆：「岸兜方面最似」，網友就幫Edan起咗個新花名叫「安兜」，又話如果膠戰有S4，佢同阿正可以組隊叫「安兜正」。至於另一位戰友劉沛蘅就教佢可以用冰敷消腫，不過Edan嘅MIRROR隊友Stanley（邱士縉）就留言：「要搽白花油呀，晏啲幫你搽」，認真大整蠱。