明日頭七︱李玟名下房地產採用長命契　Bruce繼承遺產有難度

天后李玟（CoCo）上周三（5日）離世，聽日（12日）為CoCo頭七，各地粉絲已自發性舉行大小紀念活動，為偶像嘅離開感到婉惜，內地歌手服筆暢、公司華納音樂亦發文悼念。CoCo逝世嘅醫院外，歌迷拉起曾在演唱會上獻畀李玟嘅Banner，上面寫住「我們不後悔，今生陪CoCo走過這一回」，物是人非，讓人不勝唏噓。而二姊李思林則透露將在家中用視訊連線方式辦法會，亦指有請CoCo趕快去更快樂嘅地方，而媽媽的確好難過，佢自己亦都只係裝作堅強。

近日亦有傳CoCo富商老公Bruce有意推翻亡妻遺囑，即CoCo欲將所有畀媽媽嘅遺囑。消息指，李玟名下有4棟豪宅，均採用長命契，市值6,000萬港幣、3,800萬港幣、2800萬港幣嘅房地產同媽媽共同持有，因此李玟死後將轉到媽媽名下，3,000萬港幣嘅房地產則與媽媽及兩位家姐持有，因此房地產所有權將歸屬她們。

除此之外，李玟尚有以獨資公司名義購買、價值6000萬港幣嘅別墅，商業大樓方面亦擁有兩個店面，市值總共1,200萬港幣，係與媽媽以合股公司形式持有，而無論係個人或公司名義嘅房地產，全數沒有貸款。