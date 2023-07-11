新款茶飲　加水果加雪糕升呢

天時暑熱，流晒汗無動力又想抖抖，最好走入茶飲店買杯特飲降溫。消暑的茶湯除解渴，還可配不同食物打造新味，讓大家隨時叉叉電，保持一日好心情。

清爽檸檬

在菜式上加點檸檬汁或檸檬皮，口味即時變得清爽。東京過江龍店THE MATCHA TOKYO剛推出一系列夏日限定飲品和食品，抹茶飲品特別以檸檬入饌，品牌以原有的抹茶檸檬特飲作藍本，推出升級版的抹茶檸檬沙冰特飲，選用有機抹茶、自家製檸檬蜜製作，入口有沙冰的質感。另一款抹茶檸檬啫喱芭菲，選用自家製檸檬蜜啫喱和有機抹茶啫喱配粟米片和北海道抹茶軟雪糕，口感豐富又清涼。同時間，品牌和日本水療按摩美體館合作送出抹茶水療優惠券，只要於茶飲品惠顧任何1款夏日限定檸檬系列產品，獲免費送單人抹茶抗氧SPA療程85折優惠券，另外，品牌會員於指定分店消費滿HK$100以上，當中包括夏日限定檸檬系列產，會免費送RELAX 靜心療癒香薰舒緩按摩 療程兌換券1張，讓你身心清爽。

茶香雪糕

夏日來杯冷泡茶或雪糕，清新涼透心。尖沙咀Tea Moment除有軟滑雲呢拿、清新茉莉花茶口味軟雪糕，客人也可揀選冰凍的烏龍茶、滇紅茶和普洱來配軟雪糕，最新一員就是清香鐵觀音髒髒雪糕，原味雞蛋仔捲住雲呢拿軟雪糕，雪糕上灑滿自家茶園鐵觀音茶粉，每一口都感受到芬芳的茶香。

冷泡果茶

輕盈的果茶有助清熱消滯，品牌Lipton自上年引入日本製冷泡果香茶系列，今年新推荔枝香博士茶口味，無論冷熱沖泡都咁方便。由現時至7月21日，品牌和手搖茶飲店「 不要對我尖叫，日常茶間」聯乘，推出3款期間限定冷泡茶，茶湯選用荔枝香博士茶、蜜桃橙香綠茶和伯爵茶作冷泡茶底，加日本白桃果凍沖泡，帶出一股甜美果香，消暑解渴。