《靈戲逼人》成收視之冠！張振朗龔嘉欣合唱慰勞觀眾

無綫劇集《靈戲逼人》演員張振朗、龔嘉欣、阮浩棕、羅毓儀、阮嘉敏等到尖沙咀宣傳。劇集上周首播取得最高21.7點（約140萬觀眾），成為上周收視之冠。遊戲時阮浩棕被罰食辣辣壽司，吳子沖突襲狂唧日式芥辣入阮浩棕的口，令他食到淚流滿面，相當搞笑。

講到劇集成為收視之冠，張振朗與龔嘉欣皆表示高興及意料之外，振朗說：「好開心成績咁好，最初只係諗住輕輕鬆鬆畀觀眾笑吓，希望可以保持住。」講到目標收視點？他則自嘲沒有大志：「希望有22點，好冇大志，逐步逐步嚟啦，希望可以穩步上揚。」

龔嘉欣被問到劇集收視好過《愛．回家之開心速遞》，她指與振朗也拍過《愛》提議角色可與《愛》Crossover。講到劇集若收視更好會怎樣慰勞觀眾？嘉欣指大家也誤以為片尾曲是她與振朗合唱，其實並不是，振朗提議無論收視是好是壞，兩人也會合唱給觀眾聽。

振朗近日到歐洲12日自駕電單車拍攝旅遊特輯，現時也有點時差問題，今早六時起才睡覺，旅程中總共駕駛了2000多公里電單車，每日要駕駛2、300公里及要趕到酒店，過程吃力，他說：「有兩日仲落大雨，好似香港黑雨咁，但係要趕行程，都要繼續揸。」問到是否不時向女友楊偲泳報平安？他說：「都有同家人報平安。（咁快做家人？）都估到你哋咁講，咁又唔係好危險，都唔會揸得快，我都有同套劇嘅演員報平安。」兩人拍攝期間互相偷拍了不少片搞笑片，振朗預告笑言會在農曆七月十四日放上網。