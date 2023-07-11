兩個轆遊將軍澳　食玩熱點逐個數

夏日想痛快流汗，邊騎邊有清風撲面的單車絕對係好選擇。想兼享美景相伴的話，則不妨前往將軍澳，該區早前落成啟用全長1.8公里，集行車道、行人路、單車徑與觀景台於一身的跨海大橋將軍澳跨灣連接路，沿途有海景相伴的同時，更可連接其他單車徑，構成長達5公里的沿海環迴路線，絕對令單車友興奮！而且沿路還有不少打卡好去處及Cafe讓你又食又玩，將運動及消閒圓滿地結合起來！

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跨海踩車 日落最美

作為香港第三代新市鎮之一的將軍澳，區內單車網絡規劃明顯來得完善，除了街坊習慣以單車代步，亦成了不少單車發燒友的蒲點。近來該區踩車焦點莫過於橫跨將軍澳灣、有約1公里為海上高架橋的將軍澳跨灣連接路，該橋連接將軍澳藍田隧道及日出康城旁的環保大道，除了有行車道紓緩繁忙交通，同時兼具單車徑及行人路功能，沿途設有綠化帶將人及單車分隔，單車徑除了上橋時有一段長斜路頗為費勁外，其餘主要為平路，沿路順暢好踩，來回約需十多分鐘，橋上能欣賞將軍澳灣及東邊水道的美景，最美時段要數黃昏，既可看到日落景致，還可看到將軍澳的萬家燈火，畫面十分優美。

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游走公園 處處打卡位

如果想輕鬆用單車遊將軍澳的話，建議由香港單車館出發，途經坑口文曲里公園、將軍澳海濱公園、跨灣連接路，最後以南海濱長廊作終點。該區有不少租單車舖，亦有本地共享單車可租用，就算毫無準備也可輕鬆踩車。首站的香港單車館是本地首個符合國際單車聯會盟標準的室內單車設施，館外有佔地5.3公頃的香港單車館公園，有着綠草如茵的中央草坪、人工湖及極限運動場地。而佔地達1.9公頃的坑口文曲里公園採用了白牆灰頂的蘇杭特色建築貫徹整個公園，園內有不少曲形設計石磚小徑接駁涼亭及池塘，並同時設有草地滾球場等運動設施。向着調景嶺碼頭方向的單車徑（灣畔徑）一路踩，約15分鐘便可見到將軍澳海濱公園，這裏可觀賞到將軍澳海域、鯉魚門海峽及香港島柴灣一帶的美麗景色，園外則設有單車徑及單車停泊處。走過跨灣連接路 ，最後到訪長約2公里的南海濱長廊，內設長約1.6公里的單車徑，亦設有一條跨海行人/單車橋樑連接海濱長廊和對岸的將軍澳海濱公園。

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Cafe名店 限定美食

踩單車途中累了，不妨找間Cafe抖抖回氣。曾入選全球50間最佳咖啡店之一的NOC Coffee Co.，於將軍奧開設了香港第6間分店NOC Papillons & Bakery。4,000呎的純白簡約環境以利落線條劃分出各個區域，搭配多種綠色植物，為寬敞空間增添自然元素。店內設有開放式糕點烘焙專區，新鮮焗製以日本麵粉及法國牛油製作的各款麵包及糕點。今期限定的珍寶蟹肉蛋白多士、香煎雞胸肉米形粉沙律，以及海鮮意式雲吞伴龍蝦汁都值得一試，令人回味無窮！

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寵物友善 美式餐廳

喜愛打卡的你一定要去Route 99一趟，這間西式餐廳位處將軍澳海濱附近，7,000呎極大空間以復古美式風格布置，擺放了霓虹燈、電話亭、懷舊電單車等。同時食物水準相當不俗，餐廳邀請了來自美國的年輕大廚主理菜式，炮製薄餅、漢堡包和薯條等美式風味料理，推薦流心蘭王蛋美國安格斯牛肉漢堡包，濃厚的溏心蛋搭配充滿肉汁的安格斯牛肉口感豐富。這裏也是寵物友善餐廳，連毛孩都可在此享用各種美食。

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和風簡約 精緻味道

若你喜歡日式風格的咖啡店情懷，來到將軍澳就不要錯過UCHI屋子。店內以白色為主調，配搭木系家具與榻榻米座位，予人舒適之感。該店以洋食屋和小酒館為概念打造了一系列的意粉、Cocktail 與佐酒小菜，推介其中的和風明太子意粉、和風拿破崙意粉和蘑菇奶油忌廉意粉，令人食指大動。也別錯過巴斯克起司蛋糕，表層微微焦香搭配乳酪恰到好處的酸感讓人一試難忘，無論是否喜歡甜食都值得一試。