劉亦菲被誤當李玟爆死訊　粉絲集體收到報夢

國際天后李玟（CoCo ）於本月5日離世，終年48歲，她生前影響力遠至海外，在歐美創下多項成就，曾發行過中文、英文和粵語專輯，也擔任過迪士尼動畫電影《花木蘭》的中文配音，同時演唱其主題曲《自己》（Reflection），也為電影《臥虎藏龍》唱過主題曲《月光愛人》（A Love Before Time），並入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，更是首位受邀奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，在歐美國家擁有高人氣。

有粉絲發現135萬追蹤者的外國媒體「Film Junkie」，貼文「花木蘭女演員李玟逝世」，再甫一組合圖，左邊是李玟，右邊卻是劉亦菲2020年出演真人版《花木蘭》劇照，誤認李玟為劉亦菲，貼文有20萬粉絲按讚、2.6萬轉發。李玟曾為動畫版《花木蘭》唱主題曲，亦擔任1998年台灣版《花木蘭》中文版配音，但配上2020年劉亦菲主演的真人版《花木蘭》劇照，疑將迪士尼於1998年推出的《花木蘭》和真人版搞錯。

網友們紛紛留言回應：「外國人不能辨別東方人的臉，我以為只是都市傳說，是侮辱李玟還是詛咒劉亦菲啦」、「CoCo 23年前在美國闖得很辛苦，為了宣傳各地演出，唱到嗓子都壞了，她當時是真的有實力，專輯也好聽，無奈當時美國市場對亞裔仍不友善。」不過也有網友指出：「李玟有幫花木蘭配過角色聲音演出，就被認定聲音演員！？因我印像中的荷里活幫動畫角色配音是算演一部電影的片酬！！」

粉絲稱有收到李玟報夢

不少歌迷至今仍無法接受李玟離開，在社交網稱夢見李玟：「醒來發現夢裏全是你」、「躺床上滿腦子都是李玟、做夢也是她」、還有粉絲透露，李玟在夢中跟他保證：「會你們開演唱會。」

依照傳統習俗，「頭七」指的是人去世後的第六日晚上到第七日早晨，不過李玟的姊姊李思林受訪回應：「明天才是頭七。沒按傳統，按一般算法。」又指家屬選擇與在台灣的師父連線，以視訊的方式參與法會追思，又謂：「明晚我zoom聽法會，是在台中，也是師父自發辦的。」