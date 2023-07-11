東冲有料到：泰國睇戲的享受

這兩個月一直工作繁忙，最近終於有時間攤抖，趁機前往電影院看齣精彩電影。

老實講看電影似乎已成為我唯一的娛樂，可惜的是睇戲過程依然要繼續回覆電話留言，真的是冤孽！

在泰國看電影實在是很好的享受，一來戲院夠大，另外音響設備亦夠好，而且在各大商場上層的電影城內，總會找到VIP電影院。之前我亦曾多番介紹，例如部分影院設有小食Buffet任你食，亦找到有按摩床給你瞓住睇，甚至提供飞机头等舱式的座椅讓你躺平睇戲，並提供枕頭、毛巾及拖鞋，舒適程度滿分！雖然票價有點貴，但相對香港的戲票價格也不算離地，就以最近有泰國戲院推出的套票為例，售價為THB10,000（約HK$2,222），可於一年內在這個戲院集團屬下的所有VIP影院觀看12套電影，這些VIP影院通常都會供應甜品、飲品及意粉等食品的Lounge讓觀眾入場前免費享用，更附送3張15分鐘免費肩按摩券。所謂的VIP戲院，當中包括了座位有如飛機頭等艙一樣的戲院，也包括全泰國最貴最豪華戲院Enigma，該戲院平時收費約THB4,000（約HK$889）一位，其Lounge會有酒水及美食供應，睇戲時更可躺在大床上（每次一定要兩位一起使用，即是計兩次收費），使用套票的話計落超級抵睇！

雖然曼谷不乏收費便宜的電影院，不過自問並非經常看戲，無論是荷理活大片抑或話題科幻片，能吸引自己入電影院的作品其實真的不多，不過一年總會看到12齣，所以剛剛也買了該款套票。

提提大家，泰國上映的外國電影基本上都是原聲版本配上泰文字幕，電影播放前總會播出泰王的片段，不少泰國人都會起身肅立數分鐘以表尊敬，大家有機會到泰國睇電影的話不妨入鄉隨俗。除了上述的VIP電影院，泰國還有5DX及IMAX任君選擇。

上述大部分配套設施在香港電影院暫時未曾找得到，一般旅客相信不會特意到來睇戲，但若有機會的話，絕對值得一試！

胡慧冲