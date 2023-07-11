古巨基宣布8月開1場騷　唔覺AI會搶人飯碗

歌手古巨基於突發在社交網公布喜訊，宣布將於8月8日假會展舉行一場演唱會，4年沒於舞台上跟歌迷見面，他宣布只演一場，令不少歌迷留言表示：「擔心買不飛，未，係咪可以加場。」

他表示今次演唱會只演一場，是想以這個騷作為他橫跨2年的「 I REALLY LOVE TO SING」 新生代合作計劃第一階段作一個Round up，計劃從籌備及進行，他與香港新生代不同歌手合作歌曲，推出了不少大熱好歌，基仔表示：「可以預早少少同大家透露，今次實體唱片準備於8月4日推出，由於全碟10首歌都以故事形式拍攝MV，所以實體唱片會有一本類似電影劇照影集，重有一個『好集體回憶』嘅包裝設計。然後我同公司研究，覺得再以一個演唱會作為IRLTS第一階段嘅Round up就完美啦。」

他整張唱片會與9個不同單位歌手合作，透露其實還有最後第10個合作單位，至於第10首係同邊個合作？他賣個關子先：「呢個彩蛋喺演唱會前我會話畀大家知，好快有新MV推出。」

談到演唱會，他表示整個演唱會概念會環繞近日極之流行嘅AI人功智能：「個騷嘅故事線係關於音樂和A.I. 和人的關係。首先，AI扮人聲唱歌大家都聽過，所以我哋今次試用AI做演唱會張海報，想睇吓AI會有咩新元素帶到出來。我影海報個日，一個人一件白背心白背景影咗張相，後期就用AI去處理。結果呢？結果發現A.I.做一張海報，原來比傳統係花更多時間，甚至要比往日傳統準備晒服裝、道具、背景影張海報，要做多好多功夫。首先要輸入好多指令、關鍵詞話畀AI知我哋想要的元素及概念，但係發現AI 係需要好多溝通教育嘅同時，佢係會提供好多未必啱用嘅可能性，要好長嘅時間調整指令甚至推倒重來，真係難過人手造張海報好多倍。所以之前好多人話擔心AI發展下去，好多人會失業，我覺得暫時唔會，反而AI 係好需要更多人手操作，大家可以學習點Handle A.I.。」

他續說：「演唱會上，我哋都會試一些AI可以做到的製作效果，現場會用盡會展整個場地，到時大家會體驗到一個大型、立體的Video Wall 展現好多唔同立體視覺效果。總之一定睇到大家目不暇接啦！」