雲浩影生日同「迷雲黨」聚會　願望開個人騷

歌手雲浩影（Cloud）日前趁26歲生日與一班「迷雲黨」舉行首次歌迷聚會，席間獲送上三個蛋糕，分別寫上「大紅大紫」、「仙氣常駐」以及印了她的靚樣，Cloud率領全場大合唱中西合璧的生日歌，表示生日願望是舉行個人Live Show，與歌迷分享音樂。

Cloud笑指起初曾擔心粉絲會很文靜，沒想到大夥兒熱身一輪過後，已漸漸變得熟絡：「歌迷之間都混熟咗，係一個好開心嘅聚會。原來『迷雲黨』唔怕醜、唔內斂，佢哋係好得意，我好開心見到大家嘅另一面。佢哋一路以嚟為我做嘢，我都好感動、好鍾意，多謝。」平日透過演出及社交網與歌迷交流，Cloud坦言今次聚會如同舉行大型網友見面會。

對於活動能夠順利舉行，Cloud特別感謝一班歌迷會幹事，她說：「要畀大大嘅掌聲畀四位幹事，每次我推出新歌，佢哋就安排不同地方、店舖派發應援，都係由佢哋自己去洽談，佢哋係年紀小小的大學生，能夠做到咁多嘢，我引以為榮。今次活動場地布置好靚，佢哋仲做埋司儀，真係要畀個『叻』佢哋！」而Cloud更趁機與歌迷玩集體遊戲，透過手機程式對戰：「平時我都會同歌迷一齊玩，佢哋為咗同我玩，練到好勁，今次其中一位歌迷仲勁到打低我，所以我要返去繼續苦練，然後同佢哋再玩過。」