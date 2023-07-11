《造星V》10強︱Lyman獲隊友睇好奪冠　王鋒望洗甩「負評」

ViuTV選秀節目《全民造星V》十強已順利誕生，包括王鋒、魏念恩（Nathan）、詹仕偉（Snoopy）、黃泓祖（Taco）、香胤宅（Lyman）、陳鎮亨（亨仔）、田曜誠（Tsoul）、王希晉、盧信宥（Ash）及黃家灝（KC），當中以Lyman最受網民歡迎成為民選冠軍。

總決賽前夕，10強選手接受專訪，講到各人心目中的冠軍人選，結果與民意相當接近，Lyman獲得3票呼聲最高，就連被傳為「內定冠軍」的王鋒也投他一票，大讚對方舞台經驗豐富，奪冠是實至名歸；而Taco最有自信，只有他選自己，他解釋：「做好自己嘅表演，將表演做到同自己理想中嘅想法一樣，已經係自己嘅冠軍。」

Lyman開心被獲觀眾及隊友看好，他表示會嘗試將這個正能量放到表演上；人氣不輸Lyman的KC坦言不太在意支持者的人數多寡，大家的打氣是很實在的支持，他會集中精神做好表演：「大家嘅期望對我嚟講唔會係壓力，反而令我喺舞台上要畀盡。」至於因擅改舞步風波而慘成「負評王」的王鋒，雖然深受導師們讚賞，可惜投他一票的隊友為零，講到總決賽，賽果有一半分數由全民投票決定，問他如何扭轉民意？他承諾：「呢兩星期只能做好自己同準備好啲，令大家睇到不一樣嘅我。」

而同樣受女友輕生事件影響印象分的Nathan坦言對此零希望：「冇諗過扭轉，因為冇得控制人哋想法，私人事情只會同家人朋友交代，我未準備好同公眾講，喺我唔交代嘅情況下，冇諗過扭轉所有人對我嘅印象，我只能夠做好自己。」

由於ViuTV仍未公布總決賽後，各選手的發展方針，對於組團還是作個人發展，10人都不抗拒任何可能性，但Nathan、亨仔、王鋒、希晉及Ash坦言傾向於組男團，Nathan自嘲：「我想夾Band，因為我跳舞好唔得，零Feel，同埋想拍綜藝，我同Tsoul玩得好開心。」講完即遭隊友起哄兩人感情要好，已準備結婚。王鋒則認為一班人共同進步比起自己一個人做音樂更有效果。